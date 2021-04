La emotiva despedida de los vecinos de Limanes a la médica de su centro de Salud

Fue su médica de familia durante los últimos 28 años y mañana cuelga su bata y da el relevo en su consulta de Colloto. "Nos enteramos de que se jubilaba y no dudamos en venir a despedirnos", explica Eva Sánchez, presidenta de la Asociación de Vecinos de Limanes. Los pacientes de esta parroquia ovetense han puesto en valor la cercanía y la profesionalidad de Teresa Arias. La sanitaria recibía el homenaje entre la emoción y la sopresa: "No me lo esperaba, para mí son parte de la familia porque han sido muchos años aquí", reconoce.