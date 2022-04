María Jesús Menéndez: tres décadas trenzando palmas en El Fontán

De las manos de María Jesús Menéndez salen auténticas obras de arte. Hasta 60 modelos diferente de palmas trenzadas, "aprendí yo sola hace 34 años" explica. En estas tres décadas no ha faltado ni un año a su cita con la tradición del domingo de Ramos. Llegó a hacer 10.000, "cuando vendía al por mayor", este año contabiliza 3.200. "Empiezo después de Reyes y puedo trenzar hasta 80 al día pero me suelen ayudar mis hijos". En apenas cuatro minutos termina un modelo ante nuestros ojos. "Las que más vendo son las que cuestan entre 10 y 15 euros pero el precio puede llegar hasta los 28 en el caso de las más elaboradas porque hacerlas me lleva casi una hora". Las más pequeñas, que se venden a cinco euros, conllevan una dificultad añadida a la hora de terminar los detalles. "Según voy viendo, improviso los modelos", asegura. La materia prima este año ha subido un 30% y eso se ha notado en las ventas. Las palmas de colores o las de goma eva no han desbancado al trabajo tradicional de artesanos como María Jesús. "Tengo buena clientela que viene cada año a buscar la palma para regalar a sus padrinos y a sus madrinas, al final los modelos mas clásicos son los que siguen triunfando".