Patxi, es el propietario del restaurante La Viña de Bilbao en San Francisco y este pasado lunes se encontró un sobre al entrar al bar a apagar las últimas cosas que le quedaban. Una nota manuscrita donde se puede leer: "No puedo evitar que os obliguen a cerrar. Yo sí voy a poder trabajar este mes. Así que he sacado la cuenta de lo que consumiría aquí en noviembre si estuviera abierto. Ya sé que esto no resuelve vuestra situación…Me hubiera gustado poder hacer esto el viernes 6, pero no podía pasar. Un abrazo fuerte"