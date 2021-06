Miguel Ángel Roldán, enfermo de ELA: "Subir al Urriellu es un regalo de la vida"

Miguel Ángel Roldán es un triatleta de Fernán Núñez que hasta 2018 practicaba su deporte con normalidad y que llevaba una vida como cualquier otro profesor apasionado por la actividad física. Sin embargo, en mayo de ese año 2018 le diagnosticaron Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad cruel y degenerativa que, por desgracia, todavía no tiene cura y que acaba con la vida de mil personas en España cada año. "Hace tres años estaba sentado en la consulta de un médico que me dijo tienes ELA. Yo pensé que la vida se me acababa y ahora estoy satisfecho de todo lo que he podido hacer".

Con el objetivo de visibilizar la Escelerosis Lateral Amiotrófica y demandar más fondos para luchar contra ella, nació la iniciativa" Urriela escalada de Vida" dentro del proyecto: 'Los 5 Gritos contra la ELA' , que consiste en cinco expediciones diferentes en las que cuatro personas con la enfermedad (las otras son Pablo Olmos, Jaime Lafita e Itziar Pérez) se enfrentarían, cada una según sus posibilidades, a ese tipo de grandes retos. "El próximo reto es el Himalaya en octubre", apunta Roldán.

Miguel Ángel se convirtió ayer en la primera persona con ELA en subir al Naranjo de Bulmes. Su grito en la cima fue el grito de todos los que, como él, lo están pasando mal. "Es la paradoja, de esto, sacas lo mejor de uno mismo para subir a la cima pero necesitas ayuda para asearte para vestirte. Subir al picu Urriellu para mí es un regalo de la vida". Un regalo que ayer compartió con su hijo de siete años que le esperaba abajo. "Es una lección de esperanza para él, se lo dediqué para recordarle que se rodee siempre de personas bonitas que le ayuden a subir", aseguró Roldán.

Tras su hazaña en el Urriellu hoy se reunía en Oviedo con el presidente del Principado. "Es una enfermedad muy desconocida y hasta que no vives de cerca no te haces a la idea de su alcance", explicó María José Álvarez, presidenta de ELA- Asturias. "Sabemos el como y el cuándo pero desconocemos el por qué y eso es básico para ralentizar el proceso degenerativo en esta enfermedad", explicó Iván Fernández vega, patólogo del HUCA. Ese desconocimiento en torno al ELA ha provocado que sus afectados vieran frenada la vacunación contra el covid. "Es una situación muy desfavorable, yo ahora mismo debería estar vacunado y tener esa seguridad para afrontar la vida"