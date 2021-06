Prisión provisional sin fianza para la mujer que cortó el pene a su jefe con un cuchillo. La magistrada no avala la versión que ofreció en un primer momento diciendo que había sido víctima de un presunto delito contra la libertad sexual. La juez ha decidido imputarla por un delito de lesiones graves con instrumento peligroso. Las pruebas recogidas en la investigación llevada a cabo por los Mossos d'Esquadra contradicen las declaraciones de la mujer. Las cámaras del bar desmienten que fuera agredida sexualmente. Varios testigos aseguran además que no eran jefe y empleada. Tenían una relación sentimental y se presentaban como un matrimonio. El hombre, no ha sido detenido y continúa recuperándose en el hospital tras una intervención quirúrgica de reconstrucción.