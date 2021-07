La granadina ha compartido una publicación en su cuenta de Instagram en la que hace esa advertencia de que se avecina nuevo trabajo. Lo ha hecho junto a un puñado de fotos de una escapada idílica que ha realizado a un rincón de nuestra geografía con unos paisajes incomparables: Asturias. "Después del cariño que he recibido en Orihuela, me he cogido unos días de descanso y he disfrutado mucho de Asturias. Ya estoy a tope con los ensayos para darlo todo el próximo 24 en Pedrola (Zaragoza). Atent@s a mis redes porque próximamente anunciaré el título y la fecha de salida de mi nuevo 'single'. Comienza la cuenta atrás". Hace unas semanas Rosa dejaba boquiabiertos a sus seguidores al confesar en una revista que ya se había casado con Iñaki García, el asturiano con el que lleva varios años de relación.