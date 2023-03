Tras la confirmación este martes, por parte del Consejo de Ministros, de que la Princesa Leonor comenzará su formación militar a finales de verano, los Reyes han reaparecido protagonizando su primer y único acto conjunto de esta semana. Don Felipe y Doña Letizia han entregado este miércoles, en el Palacio Real de El Pardo, las acreditaciones a la décima promoción de Embajadores Honorarios de la Marca España, y precisamente haciendo un guiño al color español por excelencia, el rojo, la Reina ha lucido un total look en el que no cabe duda que sigue siendo su tono fetiche. Un diseño romántico, vintage, ¡y con truco!, ya que aunque se trata de un vestido, ópticamente parece un conjunto de blusa y falda.El vestido, con cintura ceñida y mangas largas con muchas caída, estaba hecho en gasa, lo que lo hace perfecto para los días de entretiempo. Como colofón, un lazo al cuello que le daba un toque de lo más 'lady'. Letizia ha combinado el look con salones de ante rojo, también de estreno, y bolso de mano de pitón en los mismos tonos de Carolina Herrera, con el que llegó al acto, pero dejó a un lado para el posado. Los pendientes eran de la firma Gold&Roses.