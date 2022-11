25N: El testimonio de Noeleen Fonseca: "Mi novio me tiró al suelo, empezó a darme patadas y no supe reaccionar"

Noeleen Fonseca tenía 19 años cuando su novio la tiró al suelo en medio de una carretera y empezó darle a darle patadas. Ese día había quedado con él para poner fin la relación. "En ese momento es como que tu cabeza y tu cuerpo se disocian, te sientes perdida y no sabes por donde tirar. Yo tengo claro que si la jueza no hubiera decretado una orden de alejamiento yo habría respondido a algún mensaje suyo y habría vuelto a caer", reconoce. De este episodio ha pasado más de una década pero Noeleen recuerda cuenta cada detalle y lo cuenta de forma directa y con emoción contenida . "Cuando empezó a llegar la gente, él se fue corriendo y yo me quedé con la espalda machacada y el cuello dañado". Los amigos de su ex le acompañaron a comisaría. "De aquella los policías no estaban preparados para tratar a una víctima de violencia de género, pusieron en duda lo que yo les contaba y creo que abrieron expediente porque no les quedó otro remedio tras las declaraciones de los testigos. Me echaron del trabajo porque nadie me asesoró y no consideraron que mi ausencia estuviera justificada". Años después esta leonesa afincada en Oviedo decidió contar su calvario personal en un libro coral llamado "(Des)amor". "Este episodió me enseñó la importancia de caerte y saber analizar por qué te has caído. Contarlo me ha liberado. Cualquiera puede ser víctima de violencia machista"