En los últimos meses Pedro Pascal se ha convertido en una de las figuras más populares en la industria televisiva y cine en Estados Unidos tras protagonizar exitosas producciones como "The Last of Us" y "The Mandalorian". Sin embargo, la estrella latina de 47 años también se ha rconvertido en un fenómeno en las redes sociales, sobre todo en TikTok, donde varios de sus fans comparten videos de él. “Eres oficialmente el nuevo novio de Internet y el mundo está rendido a tus pies, ¿cómo estás viviendo todo esto?”, es la pregunta sobre el actor chileno que se hace todo el mundo y que le formularon abiertamiente desde Sensa Cine. “¿Pero qué le pasa a la gente que le gusta un viejo como yo? No entiendo, ¿qué ha pasado culturalmente? ¿Cómo puede pasar todo esto?, que se enfoquen en Harry Styles", expresó entre risas.