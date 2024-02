Los programas de la televisión que se emiten a diario no están hechos para todo el mundo. El altísimo ritmo de producción y de grabaciones exige muchísimo de sus participantes y, evidentemente, no son de acero. De todas formas, es raro presenciar una ausencia notable en programas como Reacción en Cadena, donde sus célebres Mozos de Arousa parecen sobrevivivir a lo que les echen. El trío de jóvenes gallegos lleva ya casi diez meses conectando a miles de personas a Telecinco para presenciar sus virguerías en plató y sus ocurrencias ingeniosas para afrontar las pruebas. A su temprana edad, podrían llevarse a casa más de un millón de euros en caso de vencer a las cadenas, pero, de momento, tratan de sobrellevarlo lo mejor que pueden y derrotar a sus rivales de lunes a viernes. No obstante, en uno de los últimos programas se ha producido un cambio notable que no ha pasado desapercibido.