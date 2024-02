Los programas de la televisión que se emiten a diario no están hechos para todo el mundo. El altísimo ritmo de producción y de grabaciones exige muchísimo de sus participantes y, evidentemente, no son de acero. De todas formas, es raro presenciar una ausencia notable en programas como Reacción en Cadena, donde sus célebres Mozos de Arousa parecen sobrevivivir a lo que les echen.

El trío de jóvenes gallegos lleva ya casi diez meses conectando a miles de personas a Telecinco para presenciar sus virguerías en plató y sus ocurrencias ingeniosas para afrontar las pruebas. A su temprana edad, podrían llevarse a casa más de un millón de euros en caso de vencer a las cadenas, pero, de momento, tratan de sobrellevarlo lo mejor que pueden y derrotar a sus rivales de lunes a viernes. No obstante, en uno de los últimos programas se ha producido un cambio notable que no ha pasado desapercibido.

Borjamina no está pasando por su mejor estado de salud, lo que le ha obligado a abandonar su puesto como portavoz. No obstante, que sus más fieles seguidores no se asusten: su lugar fue ocupado por su hermano pequeño, Raúl, que a cambio dejó el suyo a su hermano enfermo.

¿Cuál ha sido el inconveniente al que se ha enfrentado Borjamina? Pues que su garganta no estaba en las mejores condiciones para hacer frente a su papel habitual en plató. "Borjamina, sé que estás un poco pachucho de la garganta, así que el portavoz será Raúl. Gracias por el esfuerzo", quiso reconocer Ion Aramendi en la presentación del equipo.

No es el único que se ha puesto malo en las últimas semanas. Su compañero, Bruno Vila, tuvo que hacer frente a una gastroenteritis que le pasó factura. Tengamos en cuenta que este Mozo de Arousa fichó hace unas semanas a 'Bailando con las estrellas' y que, por lo tanto, su exigencia es mucho mayor a nivel físico. El concursante, que tiene una muy buena relación con su compañera de baile, se abrió con ella en la sala de ensayo para comentarle el momento personal por el que estaba pasando.

"Tuve una gastroenteritis aguda, me tumbó, estuve fatal, con vómitos y todo. Me estoy recuperando". A pesar de todo, Vila afrontó durante aquella semana los ensayos de tango argentino al ritmo de 'The final countdown' y consiguió su mejor actuación hasta el momento. El concursantesoltó unas lágrimas cuando el jurado hizo pública la valoración: ''Sé que no soy el que mejor baila y que ni tan siquiera bailo bien, pero lo intento y creo que este programa como la vida en general va de eso, de intentarlo''.