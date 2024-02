Que la televisión es un sitio muy dado a crear romances imaginarios para el público es un hecho. Que esto da un motivo más a la audiencia para sintonizar según qué canal de televisión, también. Por el momento, el que parece estar disfrutando al máximo de las experiencias que ha conseguido acumular gracias a Reacción en Cadena es Bruno Vila.

El concursante dio el salto de un plató a otro y, dado este crecimiento profesional tan repentino, ha tenido que mudarse al centro de Madrid para cubrir todas las citaciones de su agenda. Lo que está claro es que tanto tiempo ensayando y grabando da margen de sobra para estrechar lazos, y eso es lo que parece que le ha ocurrido con su pareja de concurso.

Bruno recibió la invitación para participar en 'Bailando con las estrellas con mucho ánimo' y parece estar disfrutando con creces de la experiencia. Sin embargo, esta semana el concursante ha tenido que enfrentarse a un doble reto: ensayar su coreografía de tango y recuperarse de una gastroenteritis que no le ha dado margen para estar al cien por cien.

Acercamientos

No obstante, Vila ha dado el cayo y el programa de Telecinco ha querido mostrar un emotivo momento que ha vivido junto a su compañera Marta Blanco. Y es que el Mozo de Arousa ha encontrado en la bailarina una persona en la que refugiarse ante la soledad que afronta en Madrid. Entre tantos agradecimientos, Bruno se ha abierto ante la cámara: "Ya sabes que a mis padres no les gustaba que yo entrara en esto de la televisión, pero me gusta que me apoyen".

Acto seguido, ambos se lanzaron a ensayar su tango argentino, un baile para el que se necesita mucha sensualidad y contacto. Sin embargo, comenzó a encontrarse mal en medio de un ensayo. "Tuve una gastroenteritis aguda, me tumbó, estuve fatal, con vómitos y todo. Me estoy recuperando". A pesar de este inconveniente, afrontaron la coreografía de una versión algo distinta al clásico 'The final countdown' y, al final de la actuación, el concursante ha soltado unas lágrimas: ''Sé que no soy el que mejor baila y que ni tan siquiera bailo bien, pero lo intento y creo que este programa como la vida en general va de eso, de intentarlo''.

No obstante, el jurado lo calificó como "su mejor baile hasta la fecha" y le acabó premiando con un total de 35 puntos.