Tras interponer una demanda de paternidad contra Anabel Pantoja para demostrar que es hijo de Bernardo Pantoja, Luis Vicente Rico 'Pinocho' ha arremetido contra su presunta hermana en 'Vamos a ver' y ha dejado entrever que no se comportó a la altura con su padre.

"No es todo el dinero, ese hombre también le faltaba el cariño de su hija. Le compró el ascensor, le compró la silla de ruedas, hombre claro si Anabel tiene unos ingresos altos es normal que su hija se lo compre" ha afirmado el sevillano, convencido de que los vídeos que la influencer ha compartido en redes sociales en los últimos días con Bernardo son "indirectas, pullitas que me está lanzando porque ella nunca ha subido fotos con su padre". "No me lo va a poner fácil, creo que no se va a presentar a las pruebas, pero a mí me es indiferente" ha añadido.