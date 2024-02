Raquel Sánchez Silva hace ejercicio en Sierra Nevada para que en su participación en "Tu cara me suena" sea lo más lucida posible y para que, cuando cante y baile a la vez, tenga fondo suficiente para tirar adelante con sus actuaciones, igual que grandes artistas como Beyoncé, quien canta sobre una cinta de correr con la intención de estar lo mejor preparada cara a sus conciertos. "No me quiero ahogar", ha confesado la presentadora que se ha lanzado a entonar algunas canciones en medio de la nieve de Sierra Nevada.