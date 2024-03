En el año 2018, Telecinco apostó por una lista potente de concursantes para la sexta edición de Gran Hermano VIP. Entre los elegidos figuraban personalidades conocidas como Aramís Fuster, Miriam Saavedra, Mónica Hoyos, Ángel Garó, El Koala, Oriana Marzoli o Makoke. El concurso dio mucho que hablar en los diferentes programas del corazón, motivo por el que Belén Esteban empezó a utilizar cada ocasión que tenía para pedir la expulsión de Makoke, participante a la que no soportaba. ''Makoke a la calle'', se le escuchaba decir a la ex de Jesulín de Ubrique en diferentes conexiones televisivas. Si bien todo esto ocurrió hace casi seis años, no ha sido hasta hace una semana cuando varios usuarios de TikTok han rescatado los vídeos de Belén Esteban y han popularizado el uso de la frase 'Makoke a la calle' para todo tipo de ocasiones.