Tarde o temprano tenía que dar la cara. Genoveva Casanova lleva cuatro meses fuera de foco después de haber sido fotografiada en la noche madrileña con el entonces príncipe, hoy rey, Federico de Dinamarca. Es portada en "Hola", "Semana" y "Lecturas". En las dos primeras revistas dan las claves de su reaparición; en la segunda, la han pillado por la calle, en Madrid, de paseo con su perro en plan camuflaje: gorra visera, mascarilla y gran cazadora de borreguillo. "Vive oculta", titulan. Hace tres semana que el rey de Dinamarca regresó a nuestro país, aunque su viaje no aparezca en la agenda oficial, cuenta la revista '¡Hola!'. En su última visita a España, cuatro meses atrás, se desató una mediática polémica por sus fotos con Genoveva Casanova. La publicación apunta a la posibilidad de que este viaje no sea una excepción, sino más bien un hábito. Al parecer, Federico X acostumbra a escaparse a Madrid en cuanto tiene ocasión, aunque en la mayoría de los casos, no sea algo anunciado por el monarca ni por la casa real de Dinamarca. Mientras tanto la prensa sigue con atención cada paso de Genoveva, sobre todo tras su participación en la nueva edición de "El Desafío", un programa en el que ya han debutado otros famosos como Mario Vaquerizo.