El conocido como el arquitecto de los famosos, Joaquín Torres, ha dado la última hora sobre su estado de salud tras someterse a una cirugía: "Empiezo a ver la luz".

Y es que, como señaló el propio Torres a través de un vídeo que colgó en su perfil oficial de la red social Instagram, acaba de pasar por una operación de cadera. "Después de cuatro meses, los meses creo que más duros de mi vida, empiezo a ver la luz", explica señalando que es la cuarta operación de cadera que le hacen "y parece que la prótesis funciona". De hecho, asegura que ya se puede levantar y caminar, aunque el médico no le deja caminar. "Estoy fenomenal, no me duele. En dos días esto ha mejorado muchísimo".

Por último, quiso agradecer el apoyo que ha recibido de sus seguidores: "Vuestro apoyo estos cuatro meses que ha sido absolutamente vital para salir adelante. Un beso a todos".