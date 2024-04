Preocupación por el estado de salud del arquitecto de los famosos tras volver a ingresar en el hospital: "El principio del fin"

Los seguidores del conocido como el arquitecto de los famosos, Joaquín Torres, están preocupados por su estado de salud tras volver a ingresar en el hospital, ya que tendrá que pasar por una nueva intervención quirúrgica: "El principio del fin".

Y es que, tal y como publica en un story de su perfil oficial de la red social Instagram, Joaquín Torres tiene que enfrentarse a una nueva cirugía, "la cuarta en cuatro meses y medio". En el story, donde se ve al arquitecto en la cama de un hospital, explica que el doctor "me va a colocar una prótesis de cadera, pues la mia, debido a la necrosis, es inservible. Estoy seguro de que esta intervención será el principio del fin, y estos meses formarán parte de la historia..."

Publicación de Joaquín Torres. / Instagram de Joaquín Torres @acerojoaquintorres

En los años setenta, en Barcelona, Joaquín Torres vio la luz por primera vez. Desde su temprana vida, experimentó la reubicación de su familia, oriunda de Galicia, de Barcelona a Madrid. Su formación académica transcurrió en el Liceo Francés, para luego completar sus estudios de arquitectura en la Universidad de La Coruña. En 1996, tras finalizar su formación, dio inicio a A-cero, un estudio arquitectónico que marcaría su trayectoria, junto a colegas como su actual socio, el arquitecto Rafael Llamazares.

Desde sus inicios, Joaquín Torres y su equipo adoptaron una filosofía arquitectónica moderna, influenciada por el arte, en especial la escultura. La mezcla de la inspiración de otros arquitectos y diseñadores contemporáneos con sus vivencias personales creó una identidad única que se plasmó desde los primeros proyectos. Inicialmente enfocados en Madrid, sin dejar de lado las viviendas unifamiliares, A-cero se aventuró en proyectos de envergadura en la capital, como las oficinas de un edificio en la calle Ribera del Loira, el showroom en Paseo de La Habana 3 y la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de La Coruña.

Expansión

Pavimentando el camino hacia una expansión estratégica, A-cero fortaleció sus divisiones de interiorismo y paisajismo, sumándose a un audaz proceso de internacionalización en países como Austria, Líbano, Portugal, Emiratos Árabes, Tailandia, Vietnam, Chile, India y Brasil. Este crecimiento se cristalizó al ganar un concurso privado para desarrollar y urbanizar un complejo de 500,000 m2 en Dubai, dando lugar a proyectos notables como el rascacielos Wave Tower y la creación de The Heart of Europe en las islas artificiales The World Islands.