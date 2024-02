Los seguidores de Joaquín Torres, más conocido como el arquitecto de los famosos, siguen preocupados por su estado de salud tras haber sido ingresado en el hospital a consecuencia de un accidente. Tras su ingreso, es el propio Joaquín Torres quien da la última hora sobre su estado de salud: "Nuestra 'normalidad'".

Y es que tras salir del hospital, el arquitecto sigue en recuperación y está con muletas. Una situación que, como cuenta él mismo en un story de su perfil oficial de Instagram donde muestra un vídeo en el que aparece Joaquín Torres haciendo labores cotidianas, como caminar, subir por las escaleras o, incluso, subirse en un bolardo de la calle. Sobreimpresionado escribe: "Dándome cuenta más que nunca, de lo importante que es nuestra 'normalidad'".

Nacimiento en Barcelona

En 1970, Joaquín Torres nació en Barcelona y experimentó, desde su juventud, la mudanza de su familia, de ascendencia gallega, de la Ciudad Condal a Madrid. Su formación académica transcurrió en el Liceo Francés, y posteriormente completó sus estudios de arquitectura en la Universidad de La Coruña. En 1996, tras finalizar su educación, fundó el estudio A-cero junto a colegas, entre ellos su actual socio, el arquitecto Rafael Llamazares. El nombre del estudio, A-cero, evoca sus inicios significativos.

Desde sus primeros momentos, Joaquín Torres y su equipo establecieron una filosofía arquitectónica moderna, fuertemente influenciada por el arte, especialmente la escultura. Fusionaron la inspiración de prominentes arquitectos y diseñadores contemporáneos con sus propias vivencias personales, dando origen a una identidad distintiva que se reflejó desde sus proyectos iniciales. Inicialmente centrado en Madrid, sin descuidar los proyectos de viviendas unifamiliares, A-cero se aventuró en proyectos de envergadura en la capital, como las oficinas de un edificio en la calle Ribera del Loira, el showroom en Paseo de La Habana 3 y la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de La Coruña.

Abriendo camino a una expansión, A-cero consolidó sus divisiones de interiorismo y paisajismo, sumándose a un audaz proceso de internacionalización presente en países como Austria, Líbano, Portugal, Emiratos Árabes, Tailandia, Vietnam, Chile, India y Brasil. Este crecimiento se concretó al ganar un concurso privado para desarrollar y urbanizar un complejo de 500,000 m2 en Dubai, resultando en proyectos destacados como el rascacielos Wave Tower y la creación de The Heart of Europe en las islas artificiales The World Islands.

En la actualidad, A-cero ha diversificado su enfoque con el proyecto A-cero Tech, una línea de viviendas modulares de diseño asequible y producción rápida. También incursionaron en el diseño de mobiliario y otros elementos, contando con una fábrica en Valencia. Con dos nominaciones en los premios FAD y una exitosa exposición en el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) en 2012, titulada "A-cero. Vivir en la arquitectura", Joaquín Torres y Rafael Llamazares han afianzado su posición en el panorama arquitectónico, con planes de llevar su obra a Sao Paulo en 2013 y a Madrid en 2014.