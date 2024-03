El área de autocaravanas de Villaviciosa, a punto de entrar en servicio en El Salín

Cuenta atrás para la entrada en servicio del nuevo área de servicio para autocaravanas de Villaviciosa, que va tomando forma. En el terreno de El Salín donde se ubicará este aparcamiento ya son visibles las ocho plazas en las que podrán estacionar los vehículos, así como la gran figura de una manzana que lo preside. El espacio está formado por una zona de circulación, varios servicios y el parking propiamente dicho.

El proyecto, financiado a través del Plan de Sostenibilidad Turística de la Mancomunidad de la Comarca de la Sidra, pretende "complementar la actividad de los camping, facilitando la llegada de las autocaravanas hasta el destino", según sus promotores. No se trata, por tanto, de un espacio donde pasar largas estancias, como se deja claro en el panel con las normas de uso. El tiempo máximo de aparcamiento no podrá superar las 24 horas y no se permitirá la ocupación fuera de la autocaravana con elementos como mesas, sillas, barbacoas o tendederos. Los usuarios tampoco podrán desplegar o extender elementos que sobrepasen el perímetro de vehículos.

Las normas también especifican que el espacio deberá mantenerse en perfectas condiciones de limpieza, por lo que no se podrán derramar líquidos u otras sustancias fuera de los lugares habilitados para ello, ni lavar las autocaravanas. "Los usuarios de este aparcamiento serán los responsables de cuantos perjuicios o desperfectos puedan causarse a sí mismos, a sus bienes o a los del resto de usuarios de dicha instalación", detallan las normas.

Las obras comenzaron a principios de enero y la previsión era que durasen en torno a dos meses, por lo que su apertura está cada vez más cerca. El presupuesto de los trabajos asciende a algo más de 67.000 euros. El objetivo es "impulsar la visita de viajeros en autocaravana con una zona de servicios cómoda"