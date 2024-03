Monchu García: "Asturias se creó a sí misma, a su arte y a su propia identidad"

El sacerdote maliayés José Ramón García, más popularmente conocido como "Monchu'l cura", presentó ayer, en un Ateneo Obrero a rebosar, la obra de "toda una vida". Un libro, "Astures, Gens Hispaniae. Iglesia local y nación histórica", que realiza un recorrido histórico por las instituciones (la Iglesia y la monarquía), la cultura y el pensamiento. "La Iglesia y el reino de Asturias tuvieron su propia organización, independencia e identidad dentro del contexto del resto de pueblos de la Europa alto medieval", explicó el historiador y ensayista.

No solo eso. Si algo queda claro en su narración es que, lejos de leyendas, "Asturias se creó a sí misma, creó su propia cultura y su propio arte". Eso, indicó, "no quiere decir que no tuviera influencias, pero creó su propio arte e identidad. Eso es maravilloso e innegable". En ese sentido, dejó claro que "no éramos una tierra aislada, mucha gente viajó y escribió".

García estuvo arropado en la presentación por Ignacio Iglesias y Evaristo Arce. Este último, hijo predilecto de Villaviciosa, fue el encargado de glosar la figura de una persona "intelectual", un hombre "culto y cultivado", y un "villaviciosino acreditado". "Es polémico sin pretenderlo, polemista sin pretensiones; comedido en el diálogo, cortés en las formas, enérgico en el argumentario y ponderado en la expresión", desgranó Arce, quien tiene claro que al maliayés le quedan "muchos retos por cumplir".

Por el momento, uno de los más importantes ya lo ha conseguido. El libro, que nada más salir ya agotó su primera edición, está dividido en veinticuatro capítulos, numerados con cifras romanas y que siguen un orden cronológico. "Cada capítulo parte de un tema central, pero se van añadiendo secuencias transversales y entrelazadas", adelantó García, quien se valió de otros autores para, a partir de sus escritos, ir dando vida a su propio relato. Un pensamiento que "en definitiva es el de la Iglesia, pero no la tradicional, sino de la Iglesia del Concilio Vaticano II, que quedó muy marginada". "Porque la Iglesia tiene que renovarse, pero a la gente que pisa moqueta le cuesta mucho trabajo separarse de ella", señaló.

García habla, por tanto, de aquello que sabe. Que es mucho y bien documentado, porque, por suerte, "tenemos unos documentos extraordinarios, sabemos incluso cuándo y dónde se hizo la Cruz de la Victoria, y para dónde se hizo". "Recuperar la historia de Asturias nos da legitimidad para ser parte de la Unión Europea de los pueblos", consideró.

Por eso, a lo largo de las páginas de su libro, el sacerdote aborda algunas leyendas como el origen del Camino de Santiago o la batalla de Covadonga. "Nosotros no somos el origen de la nación española. El origen son muchas naciones, somos una parte", aseguró.

Respecto al futuro, el maliayés reconoció tener "confianza en Europa". "En la Europa de los pueblos, donde quepamos todos, donde se defiendan los derechos humanos; y en la que quienes nos representen tengan conciencia de que los pueblos tienen su interés. Tenemos que conocer la riqueza de todos los pueblos, que es inmensa", defendió.

A la presentación acudieron numerosos vecinos y amigos, entre ellos el alcalde, Alejandro Vega. La repercusión fue tal que la sala del Ateneo Obrero se quedó pequeña y muchos tuvieron que seguir la presentación de pie, muestra del cariño que el municipio le tiene al escritor.