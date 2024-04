Alimerka comprará toda la producción de terneros IGP a ocho ganaderías de la región

La compañía de distribución alimentaria Alimerka comprará toda la producción de terneros bajo la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Ternera Asturiana a ocho ganaderías con las que ayer firmó un nuevo convenio de colaboración en el que se compromete a un precio justo y adaptado a posibles subidas de costes de producción. La iniciativa, según destacó el presidente del Principado, Adrián Barbón, es "una apuesta sin precedentes por la ganadería asturiana".

"En Alimerka son conscientes de que hay que hacer una apuesta por el sector ganadero, que en los últimos años lo ha pasado mal; y lo hacen con estos acuerdos a largo plazo en los que tocan muchas teclas", destacó el jefe del Ejecutivo en un acto celebrado ayer en el cebadero propiedad de Alimerka en Oles, en Villaviciosa, en el que estuvo acompañado por el presidente de la empresa, Alejandro Fernández.

Los acuerdos no solo asegurarán a los ganaderos la adquisición total de su producción, sino que les facilitarán el acceso a condiciones de financiación y compra de piensos ventajosas para el desarrollo de su actividad, gracias a dos convenios firmados con Caja Rural de Asturias y Campoastur Sociedad Cooperativa. Asimismo, se establecen primas en el precio final de compra, en función del número de animales cebados anualmente, con el fin de potenciar la fortaleza de estas explotaciones y el futuro del sector cárnico asturiano.

En contraprestación a la apuesta que hace la empresa, los ganaderos se comprometen a destinar toda su producción de terneros IGP en exclusiva a Alimerka, exceptuando los animales necesarios para reposición, crecimiento de la ganadería y autoconsumo. Además de reinvertir las ventajas que supondrá el acuerdo en garantizar la viabilidad de la explotación y su crecimiento.

De esta forma, destacó Alejandro Fernández, "los ayudamos y apoyamos a seguir manteniendo una marca tan importante como la IGP Ternera Asturiana, en la cual Alimerka lleva trabajando más de veinte años siendo su principal comercializador". Todo ello a la vez que propician que la población y la actividad se mantenga en el mundo rural. "Para nosotros es un placer continuar trabajando con estos profesionales, avanzar en este tipo de acuerdos y hacer crecer la marca y el sector primario del Principado", aseguró.

Por el momento, las ocho ganaderías que han firmado el acuerdo y que ayer recibieron una placa como colaboradores de Alimerka son Daniel Cabielles Morín, de Pervera (Carreño); Freije S. C., de Noriega (Ribadedeva); Álvaro Fuentes Rodríguez, de Viella (Siero); Evaristo González Fernández, de Pimiango (Ribadedeva); Rubén González Valdés, de Tamargo (Las Regueras); Isabel García Fernández, de Llaneces de la Barca (Tineo); Ganadería Arnaldo Llanos, de Puentecastro (Tineo) y Rubén Fernández Rodríguez, de los Tomellones (Tineo).

Para todos esta colaboración supone una "estabilidad" a largo plazo. "El sector está regular. Ahora los piensos bajaron, aunque estuvo muy mal, y la paja cuesta mucho. Vamos aguantando poco a poco, pero gracias a estos acuerdos sabes que todo lo que produzcas lo tienes vendido a un precio fijo", resaltó Rubén Fernández, al frente de una ganadería con unas 400 cabezas de ganado. Para Daniel Cabielles, de Carreño, es importante que "apoyen a los jóvenes, porque la gente mayor se está jubilando y no hay relevo generacional. Si no apoyan a la gente joven del campo aquí no queda nadie", opinó.

Al acto también acudieron el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos; la directora general de Ganadería y Sanidad Agraria, Rocío Huerta; la directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural, Begoña López; la teniente de alcalde de Villaviciosa, Lorena Villar; el concejal de Ganadería, José Ramón Piquero; Antonio Romero y Rafael González, director y subdirector general de Caja Rural de Asturias; así como el presidente y el director técnico de Campoastur, Carlos García y Javier Fernández, respectivamente. Ayer se realizó una visita por las instalaciones de Villaviciosa, que llevan en funcionamiento desde 2016 y cuentan con unas 40 hectáreas de terreno. En ellas se crían anualmente hasta 1.100 terneros y bueyes certificados.