La huerta azteca brota en Villaviciosa: nopal, tomatillos y jalapeños en Castiello la Marina

El clima más templado de los últimos años en Asturias hace posible la aparición de nuevos y exóticos cultivos en la región. Un buen ejemplo de ello es la variedad de productos del país azteca que se encuentran en la finca de productos ecológicos "Yolka Granja", dirigida por el ingeniero agrónomo mexicano Edmundo Ortuño en Castiello de la Marina (Villaviciosa). "Tras terminar la Universidad en mi país me fui introduciendo en las labores agrícolas, aprendiendo de profesores agricultores que me permitían elaborar mis propios proyectos. Después, me mudé a Ensenada, en Baja California, donde conseguí entrar en el mundo vinícola, pero el destino me puso nuevamente en la producción de hortalizas ecológicas y trabajé para una empresa que se dedicaba a exportar estos producto durante siete años como ingeniero agrícola", explica el mexicano, quien, junto a su pareja, la vallisoletana Lorena Poncela, llegó a Villaviciosa hace ocho años para vivir en el campo, buscando la calidad de vida que aprecia en Asturias.

Así, Ortuño pudo cumplir el sueño de desarrollar su propio proyecto agrícola en clave ecológica, algo que desde su salida de México siempre tuvo presente. "Cuando uno está tan lejos de su tierra, está claro que lo primero que extraña es la comida, esos sabores que te llevan a tu casa, donde cada uno de los ingredientes que conforman la gastronomía es parte de mi pasado y, sin dudar, seguirá en mi futuro", asevera sobre el principal motivo que le llevó a tener su propia plantación de cultivos y sabores propios de México

Entre sus productos figuran verduras y hortalizas de sabores inconfundibles del país azteca, como nopal, tomatillo o chiles de variedades como jalapeños, habanero, chiltepil, poblano, chilaca, mirasol…También tiene variedades como el ruibardo, "lemon grass", epazote, amaranto, flor de calabaza, verdolaga, quelites o huanzoltles. "No podría hacer una comparación con lo de aquí, pero sí podría comentar que la influencia de los productos e ingredientes de nuestra cultura mexicana y la incorporación a la gastronomía española aporta otros ingredientes y matices a los platos que se elaboran aquí, más bien diría que les suman unas opciones de sabores, colores o aromas que pueden ser base de diferentes platos, salsas, guisos, aliños, salteados, ensaladas, postres o infusiones", asegura este experto.

Frutas tropicales

Además de estos cultivos aztecas, su productiva huerta sorprende también por especies de frutales tropicales tales como moras, tunas, higos, guayabas, pitayas, frutas de la pasión o ágaves. "El clima más templado de ahora en Asturias y su rico hábitat hacen que estos frutales encuentren un equilibrio para un perfecto desarrollo con frutos plenos de sabor natural", indica el mexicano sobre otros productos cada vez más apreciados.

Con el apoyo en el trabajo de campo del albaceteño José Joaquín Méndez , que se incorporó al proyecto de esta granja hace un año, han podido crecer en diversidad de cultivos. "Joaquín es todo un experto en la huerta asiática y, así, estamos cultivando mizunas, pak choi, pimientos o berenjenas. También es un gran apoyo en productos autóctonos y estamos recolectando hierbas aromáticas como tomillo, orégano, perejil, cebolla, puerro o ajo y, en breve, comenzaremos con la berza o el repollo", explica sobre un proyecto agrícola que cuenta con el sello de cultivo natural certificado.

En tierras maliayesas regadas por las lluvias del norte, Ortuño y Méndez ofrecen una huerta sabrosa y de lo más variado que va directamente del campo a la casa. "Nos gusta la cercanía con las personas. Hacemos venta directa y también estamos en la plaza de abastos de Villaviciosa", indican estos agricultores de productos de la huerta tanto tradicionales como exóticos.