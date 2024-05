Las cocinas de Quintes y Quintueles han comenzado a calentar fogones para la trigésimo sexta edición de las Jornadas Gastronómicas de la Llámpara, declaradas Fiestas de Interés Regional, que se desarrollarán desde este viernes hasta el próximo 19 de mayo. Participantes, vecinos y autoridades empezaron ayer a abrir boca en la presentación de la cita, que como viene siendo habitual se celebró en el llagar de Gelo con una espicha en la que se degustaron ya veinte kilos de este sabroso molusco.

Las Jornadas de la Llámpara, a por la trigésima sexta edición: "Cada año van a más" / Alicia García-Ovies

"Las jornadas están muy consolidadas y cada año van a más, desde su inicio han ido creciendo. La llámpara es una seña de identidad de Les Mariñes, y desde que las jornadas fueron declaradas de Interés Regional lo son también de toda Asturias", destacan desde la directiva de la Sociedad Clarín. Su presidente, Pepe Pardo, agradeció la colaboración de todos los restaurantes y vecinos que aportan para que estas jornadas salgan adelante.

Mención especial tuvieron para Rubén Rodríguez y Magdalena Fernández, del restaurante Castañón, que el próximo mes de junio se jubilarán tras una vida dedicada a la hostelería. En la Sociedad Clarín quisieron ayer tener un reconocimiento con ellos, "por haber estado con nosotros desde el principio", haciéndoles entrega de una placa. "Seguramente se acabe traspasando, pero ya no será lo mismo" comentaron.

Castañón vivirá, por tanto, este año su última participación en las jornadas gastronómicas. Por lo menos con Rubén y Magdalena al frente. Junto a ellos, el resto de participantes son Casa Kilo, en Quintes, y The Green, del hotel Artiem, Lola Melón, Parrilla Isidro y Desi-Pochi, en Quintueles. Todos ellos ofrecerán un menú especial con llámpares a un precio de 14 euros.

Al acto también acudieron, además de vecinos de Les Mariñes, la teniente alcalde de Villaviciosa, Lorena Villar, y Toño Migoya, de Caja Rural de Gijón.

Serán estas unas jornadas que pondrán la vista en el pasado, pues desde mañana estará disponible al público una exposición de fotografías antiguas realizadas por Julián Caicoya, autor del blog "Quintes, Mirador del Cantábrico". La muestra estará formada por 130 imágenes con historia, "para ver y leer", pues muchas de ellas van acompañadas con un pequeño texto explicativo. Además, a las 19.00 horas, en grupo de teatro Carbayín presentará la obra "¡Una de matrimonios!". La entrada consistirá en un donativo de cinco euros.

Desde ese mismo día podrán degustarse las primeras llámparas en los restaurantes participantes, aunque no será hasta el sábado cuando se lleve a cabo la inauguración oficial de las jornadas en la sede de la Sociedad Clarín. La entidad entregará este año su popular galardón, la "Llámpara de oro", a dos llagareros de renombre de la zona de Les Mariñes. El primero, como no podía ser de otra forma, es Rogelio Álvarez Costales, "Pilu", propietario del llagar de Gelo. El otro, por su parte, es Julián Castañón, responsable del llagar Castañón. Ambos recibirán el galardón en el acto del sábado, que comenzará a las 20.00 horas y en el que no faltará la actuación del grupo de baile Les Xanines de Quintes.