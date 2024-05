Rechazo municipal al albergue de animales de Oles: el Ayuntamiento se opone a la construcción

El Ayuntamiento de Villaviciosa se opondrá a la construcción del albergue de animales que la Asociación para la Protección de Animales (Apasa) quiere construir en Oles. El equipo de gobierno recuerda que superar el trámite ambiental ante el Principado no supone que hayan logrado autorización urbanística y que serán ellos quienes tengan la última palabra. En este sentido, anuncian que no aprobarán el Estudio de Implantación "por entender que no se dan los requisitos establecidos en la normativa".

Defienden que la actividad no se puede considerar de interés público y social, como se recoge ya en un informe desfavorable de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA) emitido el 13 de mayo de 2019. En este documento se pone de manifiesto que el uso pretendido no está contemplado en las Normas Subsidiarias Urbanísticas del concejo. Indican, además, que el servicio de recogida de animales abandonados ya está planificado desde el ámbito municipal, puesto que Villaviciosa se ha incorporado al Consorcio de Albergue y Refugio de Animales (ARA).

También considera que no es posible acreditar que no existe otro suelo idóneo o que en aplicación de la legislación sectorial deba implantarse en el medio rural. No solo eso, recuerdan que Villaviciosa está inmersa actualmente en la elaboración de un nuevo Plan General y que "está previsto que el documento de aprobación inicial establezca un límite de distancia de este tipo de implantaciones a viviendas y alojamientos, lo que impediría la implantación ahora solicitada". Insisten, por tanto, en que la nueva planificación urbanística será el marco en el que deberán regularse estos usos, según el modelo de ordenación que se establezca, y por tanto la tramitación del proyecto debería esperar hasta que el municipio disponga de las nuevas normas urbanísticas.

Por último, reiteran que comparten y apoyan igualmente las alegaciones presentadas por numerosos vecinos de la zona, ya que "consideramos se podrían ver perjudicados por la implantación pretendida".