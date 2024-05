Rubén González: "Villaviciosa es tranquila, pero cuanto más difícil se lo pongamos a los ladrones, mejor"

Hay acciones que por insignificantes que parezcan pueden resultar de lo más necesarias, especialmente a la hora de hablar de la seguridad de un negocio. Cambiar el horario de entrada y salida cuando se va al banco, prestar atención a los clientes tanto de dentro como de fuera de la tienda, colocar los productos más costosos cerca de la caja, disponer de cámaras de seguridad...Todo ello puede ser clave a la hora de evitar un robo o un hurto. "Cuanto más difícil se lo pongamos a los ladrones mejor. Si ven que hay cámaras de seguridad o que los productos de valor están bajo llave se lo van a pensar más a la hora de atracar esa tienda, porque van a necesitar más tiempo y es posible que salte la alarma o se entere algún vecino", explica Rubén González. Es el agente de la Guardia Civil que impartirá este jueves a las 20.00 horas, un charla en el espacio de emprendedores del Ateneo Obrero de Villaviciosa para orientar a los participantes sobre cómo proteger sus negocios frente a los delincuentes.

El primer concejo, y el más fundamental, es "no ponerse en peligro" en caso de que el robo se produzca durante el día o con personal en el local. "Solo tenemos una vida, cuidémosla. Si nos vienen a atracar debemos colaborar con lo que nos piden y en cuanto se pueda llamar a la Guardia Civil o al 112. Si es posible fijarse por donde huye el atracador, mejor. Todos los datos que nos puedan dar sobre su vestimenta, sobre cómo era y por dónde se fue nos ayudarán a la hora de detenerlo", afirma. Si por el contrario el asalto se produce por la noche, lo habitual es que sea la central de alarmas la que dé el aviso. Aún así, "si el propietario llega antes que nosotros lo que debe hacer es mantenerse a una distancia prudencial, ya que nunca se sabe si pueden seguir dentro, esperar a que llegue la patrulla y, por supuesto, no tocar nada para no contaminar posibles huellas".

El agente también recomienda no dudar en llamar si se cree que hay alguien sospechoso. "Estamos aquí para cualquier cosa que necesiten. Queremos acercarnos a la población y que sepan que pueden confiar en nosotros", asegura.

"En Villaviciosa existe una sensación de seguridad entre los comerciantes. Es una zona bastante tranquila y muchos de ellos ya llevan a cabo muchas de las medidas de seguridad que recomendamos desde la Guardia Civil", subraya. El problema, reconoce, suelen ser más los meses de verano. Entre junio y septiembre la población del concejo se incrementa considerablemente, lo que provoca más ajetreo en los negocios. "Al haber más gente es más difícil que los comerciantes tengan tiempo para, por ejemplo, comprobar si el billete es falso. Se forman colas, quieren atender rápido...", comenta.

La charla de González se enmarca dentro del proyecto "Dinamiza", impulsado por la Antena Cameral de Villaviciosa. La de este jueves será la primera sesión, pero la intención es organizar una al trimestre con figuras relevantes.