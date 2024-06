Vox denuncia al Ayuntamiento de Villaviciosa por el uso del asturiano e impugna una ordenanza de hace 22 años

La concejal de Vox Villaviciosa, Marta Sanz, ha denunciado al Ayuntamiento por la ordenanza de uso del asturianu y la rotulación de las señales del edificio Consistorial. El gobierno local recibió hace unos días la notificación del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 1 de Gijón por la que se comunica la demanda.

La edil ya había asegurado en varias ocasiones que la señalización en asturiano no se entendía y provocaba confusión al no estar en castellano. En febrero presentó un escrito mediante el que exigía “se proceda a retirar la cartelería, publicaciones, redactados en bable-asturiano, sustituyéndolas en su caso por actuaciones escritas en lengua castellana”. No se quedaba ahí, sino que impugnaba la ordenanza del asturianu, que lleva aprobada desde hace 22 años. “Tales actuaciones están amparadas en la ordenanza municipal sobre el uso del bable-asturiano y revelan la necesidad y procedencia de que por este Ayuntamiento se proceda de oficio a su revisión, por incurrir en causa de nulidad de pleno derecho”, indicaba la concejal de Vox.

Ante la ausencia de actuaciones por parte del gobierno local, Sanz ha decidido ahora ir un paso más allá y llevar su reivindicación ante el juzgado. "Denunciamos que en el Ayuntamiento de Villaviciosa se están llevando a cabo actos que suponen de facto el reconocimiento de la oficialidad de la Llingua", llegó a escribir Vox Asturias en sus redes.

El gobierno local se "defenderá", dice el Alcalde

"Vamos a defendernos en los tribunales, aunque la concejal de Vox nos haga perder el tiempo y gastar el dinero; y vamos a reclamar una reacción de todos los grupos políticos, asociaciones y colectivos, pues no se puede callar ante maniobras y acciones contra la convivencia normal entre los vecinos de Villaviciosa como las que viene promoviendo esta concejal", asegura el alcalde, Alejandro Vega.

El regidor reclama especialmente al portavoz del Partido Popular, Adrián Garcia, y al presidente del partido en Villaviciosa, José Manuel Felgueres, que se pronuncien en defensa de la ordenanza, "pues no lo hicieron en el Pleno ni en todo este tiempo".

El gobierno local explica que la edil no se queda en la denuncia por cartelería o publicaciones, sino que "impugna la ordenanza del asturianu de Villaviciosa, que lleva aprobada desde hace 22 años". "Se da la circunstancia que lo que ahora, 22 años después quiere tumbar Vox, fue aprobado por el gobierno del PP, que entonces encabezaba el Alcalde, ya fallecido, Asensio Martínez Cobian, por unanimidad, con el apoyo del resto de grupos de la corporación (PSOE, URAS y PAS); y la cartelería que exige sustituir, fue colocada en 2009 con subvención del Principado de Asturias, por el gobierno local que presidió el Alcalde, Manolo Busto, recientemente también fallecido, una coalición URAS-PP, con mayoría del PP", recuerda el ejecutivo.

La ordenanza del asturianu de Villaviciosa se aprobó por unanimidad del pleno celebrado el 27 de marzo de 2002 y fue publicada en el BOPA del 22 de junio de 2002 sin que nunca fuera impugnada en estos 22 años.