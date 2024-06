Villaviciosa pierde el primer pleito y deberá indemnizar a la empresa de El Calieru

Las discrepancias entre el Ayuntamiento de Villaviciosa y la empresa adjudicataria de las obras de reforma de El Calieru han acabado, finalmente, en los tribunales. Y con un resultado, por el momento, nada favorable para la administración pública. El Juzgado de lo contencioso administrativo de Gijón ha fallado a favor de la UTE integrada por Construcciones Martínez y Hermanos Sampedro, condenando al Consistorio a pagarle 86.958 euros. Una sentencia con la que, como explicó el alcalde, Alejandro Vega, en el último Pleno, no están de acuerdo y contra la que ya han presentado el correspondiente recurso.

Las obras de la que está llamada a ser sede del club de piraguas Villaviciosa-El Gaitero comenzaron allá por el 2019, tras un largo periodo para conseguir la cesión del inmueble por parte del Ministerio de Medio Ambiente. En un principio, los trabajos avanzaban a buen ritmo, pero pronto empezaron a surgir las discrepancias entre la empresa y el gobierno local. Finalmente, dos años después, el Alcalde anunció que habían rechazado firmar el acta de recepción, al considerar que los trabajos no se adecuaban a lo establecido en los pliegos. En concreto, habría actuaciones por acabar y otras ejecutadas que no vendrían en el proyecto y que superarían los 38.000 euros.

Desde entonces, el regidor maliayés ha asegurado en varias ocasiones que las obras de El Calieru llegarán sí o sí a su fin, pero no sin antes reclamar los daños y perjuicios ocasionados a la primera empresa adjudicataria. Por el momento, el primer paso en este sentido no ha sido el esperado, pero como dejó claro Vega en el Pleno, desde el Ayuntamiento ya han presentado el correspondiente recurso a la sentencia al no estar conformes con lo recogido en la misma.

El proyecto de reforma del edifico de El Calieru contemplaba la adecuación de un hangar de más de 100 metros cuadrados para el material, sala polivalente, vestuarios y un pequeño vestíbulo. También se estipulaba la renovación del saneamiento de los inmuebles y del alumbrado, así como la mejora de la zona exterior.

Por el momento, y a la espera de que las obras puedan llegar a su fin, los integrantes del club de piragüismo continúan con su actividad en El Puntal