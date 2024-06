Vox sostiene que nunca pidió quitar carteles en asturiano en Villaviciosa

La edil de Vox en Villaviciosa, Marta Sanz, aseguró ayer que en ningún momento solicitó derogar la normativa local del asturiano, porque "está súper bien escrita". "Los bables existen y hay que respetarlos como cultura nuestra, pero aquí no hay una lengua cooficial. Aquí hay una lengua oficial que es el español y solo pedí que se pusiesen otros carteles, respetando la legalidad de una ordenanza que esta firmada y que se incumple", indicó Sanz.

Sanz explicó "que el artículo 7 de la normativa local establece que prevalecerá, puesto que es la lengua oficial, el español, pero durante el mandato de URAS se cambiaron todos los carteles al asturiano". "Yo nunca pedí quitar esos carteles, simplemente dije que pusiesen otros en español. No se puede mentir a la gente. A mi me gusta escuchar el bable, pero no como imposición" concluyó la edil de Vox.