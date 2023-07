Un asesoramiento personalizado, enfocado a satisfacer las necesidades de todos y cada uno de los clientes es la máxima del equipo de la Agencia Arias Villalebre en Avilés. De la mano de estos expertos vamos a recorrer el mercado inmobiliario de la zona para conocer las principales tendencias, demandas y perspectivas con las que trabaja el sector en estos momentos.

Con la premisa con la que se abría este artículo de ofrecer acompañamiento, guía y ayuda en cada paso a realizar al enfrentarse a una operación inmobiliaria, nos adentramos en el mercado inmobiliario de Avilés. Según explica Gonzalo Gancedo, de la Agencia Arias Villalebre, “lo principal es asesorar al cliente sobre cómo está el mercado en estos momentos, hay que hacer una valoración real de lo que se mueve en Avilés”. “Ahora mismo, lo que más se vende es vivienda de segunda mano, ya que la promoción de obra nueva es escasa y con precios elevados”, matiza el experto. Ante este panorama, la mayoría de ciudadanos que quieren adquirir una vivienda en Avilés, “tienen que recurrir al mercado de segunda mano, en el que se pueden conseguir buenas propiedades”.

Mejores zonas en Avilés

Por ejemplo, “en el barrio de La Luz hay inmuebles que por su bajo coste, se convierten en interesantes oportunidades como inversión para luego destinarla al alquiler”. En cuanto a vivienda seminueva, “ésta tiene muy buena salida, ya que no hay mucha oferta, pero sí una demanda latente de compradores en barrios como Villalegre, La Luz, El Pozón, Llaranes, Las Vegas o Los Campos”. Áreas que han crecido, que son atractivas para vivir, ya que cuentan con todo tipo de servicios, grandes superficies comerciales, ocio, comercios y, además, están muy bien comunicadas. A todo esto se une, tal y como apunta el experto, “la existencia de viviendas a precios más económicos que en el centro de Avilés o Piedras Blancas”.

Inmuebles más demandados en Avilés

En cuanto al tipo de inmuebles que más abundan, teniendo en cuenta que la mayoría son viviendas de segunda mano, se trata, por un lado, de “pisos construidos en los años 60 y 70, los cuales no disponen de ascensor, por lo que cuentan con unos precios de lo más asequibles”; y, por otro lado, de “pisos con una antigüedad de unos 20 o 30 años, que ya son más amplios, tienen ascensor, calefacción, plaza de garaje, etc.”. Estos últimos, “suelen venderse rápidamente”, en palabras de nuestro colaborador. A esto añade que, si hace unos años “tenían más salida las viviendas de dos dormitorios, ahora la demanda es mayor en pisos de tres dormitorios”.

Retos en el mercado inmobiliario de Avilés

En cuanto a las carencias que presenta el mercado inmobiliario en Avilés, el profesional consultado asegura que “falta vivienda para el mercado de alquiler, la cual no se está promocionando nada”. Además, destaca que “la promoción de nuevas viviendas se limita al centro de Avilés y los barrios de la zona sur no han visto vivienda nueva desde el pinchazo de la burbuja inmobiliaria”, matiza. Asimismo, “a los promotores que cuenta con suelo para edificar en la zona, no les compensa construir por toda la normativa existente y por la falta de profesionales en el sector de la construcción”, concluye.

Decisión de la mano de expertos inmobiliarios en Avilés

Con todo esto y teniendo en cuenta la coyuntura existente, cualquier persona que esté pensando en comprar o vender una vivienda en Avilés lo mejor que puede hacer es ponerse en manos de expertos, como los participantes en este artículo. Profesionales con experiencia y un gran conocimiento del mercado, los cuales ofrecen un trato personal que queda patente en el primer contacto con su equipo. Para conocer más de cerca su actividad y concertar una primera visita con ellos, pueden encontrarlos en Plaza de la Hispanidad, 3. Bajo Derecha, en Avilés o llamando al 985571854.