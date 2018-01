Cientos de alumnos, obligados a repagar por la huelga de examinadores de Tráfico

La huelga de seis meses de los examinadores de Tráfico está teniendo consecuencias en los bolsillos de los alumnos, cientos de los cuales están teniendo que volver a pagar las tasas para examinarse al haber caducado. Hablamos de 91,20 euros, una cantidad nada desdeñable. Las tasas dan derecho a dos convocatorias del examen práctico, pero deben realizarse en seis meses. A muchos alumnos les cogió de plano la huelga, que obligó a dejar unas 6.000 pruebas sin hacer en Asturias, y han perdido las tasas.

Es el caso de la joven asturiana R. R. S., que prefiere no dar muchos datos de su identidad porque tiene un examen en breve y teme represalias. "Aprobé el teórico en abril, di unas 25 clases teóricas y en junio hice el práctico, pero suspendí. Justo en ese momento empezó la huelga. Me quedaba una oportunidad y me presenté hasta cuatro veces para hacer el práctico, pero no me examinaron. Entretanto yo seguía dando clases, hasta cuarenta y pico. En noviembre decidí hacer una parada, pero en diciembre me enteré que terminaba la huelga, compré un bono de diez clases más, que costaron 240 euros, y cuando voy a la autoescuela me dicen que me ha caducado el reconocimiento médico y las tasas del examen", relató la joven. "Es una vergüenza, no he hecho el examen porque no me han dejado", añadió. En la autoescuela le han dicho que presente una queja, pero que no va servir de nada. La responsable de una autoescuela gijonesa dijo por su parte que "Tráfico debería alargar la validez de las tasas en atención a las circunstancias, pero va por libre".

Esta misma formadora indica que hay casos peores. Muchos jóvenes hacen la prueba teórica antes de los 18 años para hacer los prácticos al llegar a la edad legal. Esa prueba tiene una validez de dos años. Ya hay varios casos de chicos que no pudieron realizar la prueba práctica antes de los dos años y que han tenido que volver a matricularse y empezar todo el proceso para sacarse el carné desde el principio.