Mercedes Fernández destaca "la generosidad" de De Lorenzo y celebra la designación de Marín, "una persona de equipos"

La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, acaba de destacar "la generosidad" de Gabino De Lorenzo al presentar su renuncia como Delegado del Gobierno en Asturias al tiempo que ha celebrado la designación por el Consejo de Ministros de Mariano Marín como sucesor "porque es una persona de equipos". La dirigente popular ha reprochado la falta de elegancia de todos los grupos políticos que han valorado esta mañana la marcha de De Lorenzo, una critica de la que salvó al presidente del Principado, Javier Fernández.

"Cuando una persona decide poner fin a su trayectoria y lo hace a través de una renuncia personal irreprochable y con una puesta a disposicion del presidente del Gobierno por si fuera necesario, no merece más que el agradecimiento público, la generosidad y la elegancia", ha manifestado Mercedes Fernández en los pasillos de la Junta General. La dirigente popular ha mostrado su contrariedad por las valoraciones de portavoces de otros partidos que "no han sabido valorar algo ajeno a sus propios partidos (...) porque cuando una persona renuncia voluntariamente a un cargo, algo que no sucede frecuentemente, creo que los portavoces deberían haber tenido un comportamiento más equilibrado, más ponderado y haber hecho una valoración menos sesgada y más generosa que no se merece quien hasta hoy ha sido Delegado del Gobierno, Cada uno se retrata así mismo". Mercedes Fernández dejó entrever su malestar por la interpretación que el secretario general de la FSA, Adrián Barbón, realizó de la dimisión al decir que revela "la crisis interna" del PP asturiano. "No conviene decir tonterías, las palabras del nuevo socialismo asturiano me parecen una solemne tontería. Yo me quedo con la valoración que hace Javier Fernández, el que fuera secretario general de los socialistas asturianos y actual presidente del Principado porque es mucho más equilibrado,, mucho más ponderado y mucho más respetuoso con la realidad", afirmó la presidenta de los populares asturianos.

Mercedes Fernández no ha ocultado su satisfacción por el nombramiento de Mariano Marín, que ha confirmado el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, al término del Consejo de MInistros de esta mañana. "Es una persona con la que es muy fácil trabajar, una persona de equipos", afirmó la presidenta del PP asturiano, quien llamó la atención sobre "el reciente compromiso político" de Marín, quien seguirá al frente de la junta local popular en Gijón. Mercedes Fernández se mostró convencida de que el cambio y designación de Mariano Marín supondrá "un impulso político" en la Delegación del Gobierno en Asturias. En su opinión, Marín "una persona con la que es muy fácil trabajar (...) es un aire nuevo, una persona equilibrada, ecuánime y que facilita siempre el trabajo" y que destaca, subrayó, "por su bonhomía".