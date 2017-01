El PP reclama mantener el hermanamiento con Saint-Gilles Croix de Vie

El PP pidió ayer que el Ayuntamiento mantenga el hermanamiento con la localidad francesa de Saint-Gilles Croix de Vie. El concejal popular Salvador Fernández defendió el acuerdo alcanzado en 2006 y desgranó algunas de las actividades conjuntas que desarrollaron ambos municipios cuando había actividad. "Se hicieron ferias aquí y allá, dimos a conocer la marañuela, la malla y embutidos en Francia y hubo además encuentros deportivos de baloncesto, balonmano, ciclismo e incluso culturales cuando llevamos la gaita y un grupo de baile", señaló el también exalcalde de Gozón, que no dudó en indicar al gobierno que "deje pasar" los dos años de mandato que restan y "que el mantenimiento o no del hermanamiento sea decidido el próximo mandato". Además, Fernández cargó contra la concejala de Turismo, Aida Lúa Suárez, "por no tener ganas de trabajar o explorar nuevas fórmulas del hermanamiento". "No debe tener ganas", apostilló Fernández,