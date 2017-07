La hoguera de Trasona carecía de plan de evacuación por escrito, dicen Somos e IU

La junta local de Seguridad que se celebró ayer en el Ayuntamiento de Corvera tras el incidente de la Foguera de San Xuan en Trasona, en el que algunos artefactos pirotécnicos salieron despedidos hacia el público y provocaron cuatro heridos leves, dejó posturas muy enfrentadas entre el gobierno local y la oposición. "Nos hemos encontrado con una comisión con una finalidad política. A algunos grupos municipales les gustan los fuegos de artificio, pero en la política", afirmó el portavoz del gobierno local, Jorge Suárez (PSOE), tras la junta, en la que defendió en todo momento que las medidas de seguridad durante la fiesta fueron las correctas.

Se refería a Somos e Izquierda Unida. "Por lo menos, hemos podido juntar en la mesa a todos los que participaron en la foguera, algo que no se había hecho antes de la fiesta. Por ejemplo, ahora sabemos que el jefe de la Policía Local desconocía que se utilizaría pirotecnia en el encendido", señaló Rogelio Crespo, concejal de Somos. En la junta estuvieron los portavoces de los grupos políticos de la Corporación, representantes de la Policía Local, la Guardia Civil y Delegación de Gobierno, técnicos municipales y representantes de la empresa encargada del encendido.

"El gobierno no nos ha dado ninguna o muy poca información, pero me siento orgullosa de los funcionarios que tenemos en el Ayuntamiento, porque si no fuera por su buen trabajo no saldría nada adelante. El problema es que el gobierno no hace su trabajo. Nos dijeron que había un plan de evacuación, pero que no estaba por escrito", señaló, por su parte, Sara Paz Suárez, portavoz de IU. Jorge Suárez defendió, por su parte, que se dieron todas las explicaciones pertinentes, pero "no había intención de escucharlas".

Teresa Domínguez, edil de Foro, resumió el sentir general de la oposición: "Es un imprevisto, pero hay que aprender de él. Hay que mejorar la seguridad, hay que trabajar para que esos imprevistos sean previstos. En ese sentido, tendrán toda nuestra colaboración, porque queremos que esta fiesta que es de todos sea lo mejor posible". Domínguez lamentó que "el Alcalde no estuviera para dar explicaciones" y afirmó no entender la intención de la junta: "Las juntas de seguridad se reúnen para estudiar la coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, no para estudiar cuánto acelerante hay en la hoguera. El gobierno no la tenía que haber convocado". Miguel Amado, del PP, por su parte, aceptó las explicaciones del PSOE: "Estamos alarmados, eran artefactos de uso común, no son especialmente peligrosos". Por su parte, Silvia García, de USPC, que no pudo asistir a la junta, señaló que reprueba "al gobierno por no asumir las responsabilidades que tiene en el hecho".

Uno de los puntos de enfrentamiento fue el posible cambio de ubicación de la hoguera. "Es el lugar más seguro, lo sabemos, y siempre se hizo ahí por eso", señaló Jorge Suárez. Somos, con todo, insistió en que se haga un estudio de otras ubicaciones en el entorno del embalse. "En ocasiones se hizo en otros lugares del prao", añadió.