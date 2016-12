Pulgar acusa a IU de manipulación con sus dietas en el Consorcio de la Montaña Central

El hoy presidente del Montepío y ex gerente de la Montaña Central, Juan José González Pulgar, explicó que los datos que IU hizo públicos ayer sobre sus gastos como empleado del Consorcio están "manipulados". Los responsables de la coalición aseguraron que Pulgar había cobrado más de 63.000 euros en dietas al tiempo que disfrutó de su prejubilacion de Hunosa.

"Ellos hablan de 63.000 euros y exactamente son de 57.575 euros", señaló González Pulgar, que además aseguró que "ya no sólo es la cantidad, sino que la manipulación radica en no decir de cuánto tiempo son esas dietas". "¿Son de un día, de un mes, de un año?, reflexionó el presidente del Montepío, para automáticamente responderse: "Estos gastos corresponden a 8 años y a 95 mensualidades, que es el tiempo que yo le dedique al Consorcio de la Montaña Central". Además, agregó, "todo ello estuvo aprobado por el Consejo de Administración de la entidad, con todos los controles necesarios, y corresponden a kilometraje, porque yo ponía mi vehículo propio, y a dietas de representación". González Pulgar explicó además que durante esos 8 años tuvo "dos accidentes in itinere, uno de ellos cuando apareció mi coche totalmente abollado en La Mayacina, por valor de 10.500 euros, que tuve que pagar yo". "A mí el Consorcio me costó dinero", aseveró el ex gerente de la Montaña Central.

Además, González Pulgar aseguró que cuando abandonó la entidad, en 2011, "el presupuesto liquidado en aquel momento y firmado por Aníbal Vázquez dejó un superávit de 47.442,66 euros". "No voy a entrar en opiniones ni descalificaciones de ningún tipo, pero que queden claros los datos exactos, porque es el colmo que me digan que cobre esas dietas disfrutando de mi prejubilación. Si hubiera querido disfrutar me hubiera ido a la playa debajo de una palmera", indicó. Además, le quiso dejar un mensaje al alcalde de Mieres, ya que "aunque quien me ataca es IU, el que maneja las cuentas es el presidente del Consorcio y no IU". Por ello, aseguró que "no todo vale y una manipulación tan hortera de datos lo que hace es deteriorar las relaciones personales".