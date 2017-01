Fotografía y poesía se dieron la mano en un recital "para ver y escuchar"

Ciento ocho fotografías para ciento ocho poemas. De este modo puede ser descrita la exposición presentada por el fotógrafo gijonés Alfredo González, "Guari", en la Casa de la Cultura de Mieres, en un acto organizado por la Asociación Cultural "Camín de Mieres" con la colaboración del Club LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas. Guari, un apasionado de la montaña y la poesía, reconoce que le ha llevado diez años casar los textos poéticos con las imágenes tomadas en sus viajes y excursiones, porque, además, "allá por donde camino busco también poesía de autores locales". "Leo un texto, la estrofa de un poema, y me pongo a rebuscar en mi archivo fotográfico hasta dar con la imagen que mejor lo refleja" manifiesta González, que se apoya fundamentalmente en los poetas clásicos, por su íntima relación con la naturaleza que él fotografía.

Y para la lectura poética, Guari recurre al actor y músico mierense (si bien afincado en Gijón desde el desmantelamiento de Fábrica de Mieres) Xuacu Carballido, que pone la voz y el tempo a las estrofas de Jorge Guillén, Fray Luis de León, Ángel González, Hermann Hesse, Sophia de Mello, John Keats, Valente, Rilke, Hierro, Gamoneda, Mistral, Rosario Acuña, Baudelaire...

Así, los versos de Machado acompañan fotografías de campos amarillos; Octavio Paz describe un camino pedregoso entre escarpadas montañas; Juan Ramón Jiménez habla de la soledad, el silencio y la naturaleza al tiempo que al espectador le es mostrada una imagen del amanecer desde la altura de los Picos de Europa; Llamazares describe la crudeza invernal sobre fotografías de paisajes congelados; Rosalía de Castro pinta con palabras la luz y el mar a la caída del sol, y Pessoa define la felicidad al tiempo que en la pantalla vemos los rostros sonrientes y la mirada brillante de una humilde familia nepalí.

Carballido manifestó durante el acto que "me encontré el trabajo prácticamente hecho, pues toda la selección fue realizada por Guari; a mí me corresponde hacer un recitado respetuoso con los autores y agradable para la audiencia", y explicó que "he estudiado el modo en que, por ejemplo, Neruda y Ángel González recitaban sus poemas, para imitarlos lo mejor posible y conservar así la esencia de sus textos". De este modo, el actor mierense modifica entonaciones, ritmos y cadencias para ajustarlos a los poemas y a sus fotografías representativas, en las que predominan el paisaje natural de Asturias, las montañas andinas y las grandes cumbres del Himalaya.

"Al principio, tan sólo se recitaba un texto con su imagen correspondiente, pero nos dimos cuenta de que el público reclamaba información más concreta y ahora también explicamos dónde fue tomada cada imagen" aclaró Guari.