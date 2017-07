Cenera, una nieta orgullosa

Algo insólito pasa en Cenera. Las estadísticas demográficas señalan que las Cuencas tiene una población cada vez más envejecida, pero en este pueblo mierense los "güelos" son cada vez más jóvenes. María Joaquina Fernández, con apenas 70 años recién cumplidos, fue nombrada ayer abuela del año del pueblo. Es la vecina más joven que ha recibido esta distinción, Junto a ella, fue homenajeado Ángel Espiñeira, cuya elección también se sale de lo normal, ya que ni es nacido ni reside en la localidad. "Soy de Mieres, pero llevo unos veinte años colaborando con la asociación de vecinos, concretamente desde que compré una finca en el valle", explicó ayer este minero jubilado.

Cenera demostró ayer que la endogamia no es uno de los criterios que determinan a quien se premia en el pueblo. "Siempre me he sentido muy integrado aquí. Es un lugar muy tranquilo y muy cuidado", destacó Ángel Espiñeira, quien estuvo acompañado por gran parte de su familia. María Joaquina Fernández regentó una tienda en la localidad hasta hace unos años: "Primero estuvo mi madre y luego me encargué yo del negocio. Vendíamos de todo, desde pienso hasta chupetes", recordó ayer entre risas. Hace unos años tuvo que cerrar: "Las grandes superficies comerciales han acabado con las tiendas de los pueblos", lamentó.

El alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, junto con concejales del PSOE y del PP, fue el encargado de agasajar a los "abuelos del año" con un pin conmemorativo. Los "güelos" también recibieron un presente de la asociación de vecinos. El homenaje se realizó en el área recreativa de la localidad, donde está instalada una gran panera que alberga el museo costumbrista de Benjamín Pumarada. En concreto, la colección está compuesta por 23 maquetas, dotadas de movimiento, que representan escenas de la Asturias rural, como el hórreo, la cabaña, la casona asturiana, el alfarero o el escanciador, por poner varios ejemplos.

El emotivo encuentro celebrado ayer en Cenera puso el colofón a las fiestas de San Cristóbal, que se prolongaron durante el fin de semana. El sábado se celebró una carrera ciclista infantil que reunió a cientos de espectadores. Ayer, durante la mañana, también se hizo entrega del bollu preñáu.