Tiroteo en La Felguera: la familia de la víctima asegura que el agresor "embistió su coche, le atropelló y le disparó tres veces; iba a matarlo"

«No fue por un simple accidente de tráfico. Fue premeditado; está claro que iban a por él. A matarlo». Lo dice la familia del hombre tiroteado el pasado lunes en La Felguera, que no sale de su asombro. "No lo entendemos porque ni él ni su mujer conocen al agresor de nada. Es totalmente ilógico".

La Policía Nacional ha intensificado la vigilancia en Langreo para tratar de dar con el agresor, que al parecer iba acompañado por su padre. El presunto autor de los disparos, al que le constan numerosos antecedentes policiales, disfrutaba de un permiso penitenciario. Está identificado por la Policía. La víctima del tiroteo, por su parte, se encuentra estable en planta tras haber sido operada de urgencia en el hospital Valle del Nalón. El hombre, de 40 años, evoluciona favorablemente de los dos disparos recibidos en el abdomen, aunque no se descarta que tenga que volver a pasar por el quirófano.

Cruce

Los hechos tuvieron lugar sobre las 13.55 horas en el cruce de la carretera de Pajomal, en el entorno del polígono de Valnalón. Dos vehículos sufrieron una colisión leve en este cruce. El tiroteado salía del cruce, viajaba con su mujer, mientras que el agresor, que iba acompañado por su padre en el coche, iba sentido Valnalón. «Fue premeditado, no sabemos por qué. Es algo ilógico porque no lo conocen de nada». Siempre según el relato de la familia del hombre herido, el detonante «no fue una riña de tráfico porque fue a por él. Lo embistió con su coche y cuando nuestro familiar se bajó del coche a preguntar que había pasado, lo atropelló. Cuando se levantó le disparó tres veces. Uno de los disparos no le dio, pero los otros dos le alcanzaron en el abdomen».

La mujer del hombre tiroteado también fue encañonada. No sufrió heridas, pero sigue sobrecogida por lo ocurrido, según relataban este martes sus familiares en el hospital.