El PP plantea una alternativa para permitir la navegabilidad en los embalses

El debate sobre el uso deportivo de los embalses del parque natural de Redes sigue en la Junta General. Tras los reparos puestos por los servicios jurídicos del parlamento regional a la iniciativa presentada por el Partido Popular (PP), esta formación ha presentado una propuesta para la modificación de la ley de creación del parque natural, una proposición de ley, y "obligar al Gobierno regional a modificar el plan rector del parque", aseguró el diputado Rafael Alonso. El cambio en este último documento debería producirse al día siguiente de la entrada en vigor de la ley para lograr una aprobación definitiva "en un plazo máximo de seis meses". El grupo mostró asimismo su disposición a introducir modificaciones "que no desvirtúen el objetivo" planteadas por otros partidos políticos.

Aunque la iniciativa no fue valorada en la reunión de la ponencia celebrada ayer ya que los grupos pidieron disponer de la propuesta por escrito. "Tenemos la sensación de que están mareando la perdiz, no sabemos con qué objetivo", señaló Alonso, que destacó que su formación es "la única que defiende con claridad y contundencia" la navegación sin motor. Sin embargo, añadió, "empezamos a sospechar que cuando las buenas iniciativas son del PP hay grupos que no las pueden aceptar". "Es lamentable que los grupos más que esforzarse en la ponencia pretendan dilatar el tiempo en una cuestión liderada por el PP y que esperan los vecinos desde hace años", remarcó Rafael Alonso.

La formación popular espera que "no se pretenda demorar más y que cada grupo demuestre por fin cuál es su verdadera posición". Su propuesta es "posible, conveniente y aconsejable" para la zona. Los grupos quedaron emplazados para una nueva reunión dentro de dos semanas en la que expondrán su postura sobre la iniciativa trasladada por el PP.

La pasada semana los servicios jurídicos de la Junta General calificaron la proposición de ley presentada por el PP de "inviable" dada su redacción. A la vista de este informe los grupos dejaron sobre la mesa la iniciativa en la ponencia encargada de elaborar el dictamen para buscar una solución. En el fondo se encuentra el debate sobre si para permitir las nuevas actividades se tiene que modificar la ley de creación del parque natural, impulsada por el PP, o el Instrumento de Gestión Integrada (IGI).

"Desatascar la ley"

Foro afirma que sus aportaciones, en forma de enmiendas, "permitirán desatascar la ley que autorice la navegabilidad en los embalses de Redes". Así lo aseguró el diputado Pedro Leal en la reunión que mantuvo ayer en Carrio (Laviana) con afiliados y simpatizantes del alto Nalón centrada en la navegabilidad en los embalses del parque de Redes. El parlamentario indicó que la aprobación de la proposición de ley "se ha visto retrasada por la escasa técnica legislativa empleada en esta iniciativa por el PP".

Considera Leal que "los grupos políticos de la Junta General no deben dejar escapar la oportunidad de otorgar rango normativo a un uso que incomprensiblemente se llevaba prohibiendo más de 20 años". Tienen que escoger, añadió, "entre ponerse al lado de los vecinos del alto Nalón, permitiendo la navegabilidad de los pantanos o ponerse en contra manteniendo esta inaudita prohibición". El diputado de Foro resaltó que los embalses de Redes sufren una discriminación respecto a otros en los que se permiten los usos lúdicos y deportivos. El cambio normativo podría motivar la creación de empresas de turismo activo y "poner en el mapa a todo el valle del Nalón".