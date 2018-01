El PP acusa al gobierno local de "sembrar el desánimo" entre la plantilla municipal

El PP de Mieres acusó ayer al gobierno de Mieres de "sembrar el desanimo" entre la plantilla de trabajadores municipales y de ser el responsable del alto absentismo laboral que se registra en el Ayuntamiento. Además, los populares rechazan que la concejalía de Obras delegue en el movimiento vecinal el control de las obras que se vayan a ejecutar en el municipio a lo largo de este año, petición que la Agrupación vecinal de Mieres ha trasladado al gobierno local: "Lo que nos faltaba es que impulsara una policía vecinal, como pretendía crear Podemos en Madrid", remarcó el presidente del PP de Mieres, José Manuel Rodríguez.

Los populares respaldan, aunque con importantes matices, la necesidad de abordar una profunda reorganización de los servicios municipales, iniciativa que pretenden arrancar el gobierno local con la contratación de tres altos cargos. En la cúpula de la escala funcionarial se situará un director ejecutivo de innovación organizativa y servicios generales. También se creará un área de servicios jurídicos, con un abogado al frente, y se incorporará, por último, a un experto en recursos humanos. "Entendemos la necesidad de incorporar a un experto en gestión de recursos humanos como cargo de confianza, pero no vemos la necesidad de abordar las otras dos contrataciones. Al final lo que parece es que el gobierno local quiere delegar toda su responsabilidad y así no hacer nada", señaló Rodríguez.

La incorporación de altos cargos conllevará un gasto para el Ayuntamiento que el PP ve innecesario: "Todas estas incorporaciones de personal conllevan mayores costes fijos, cuando hoy estas áreas las tenemos cubiertas y con unos costes variables en función de los proyectos a desarrollar", apuntó Rodríguez. El concejal sostiene que lo que debería hacer el gobierno local es abrir vías de diálogo con la plantilla para, entre otras cosas, reducir que el absentismo del que el propio gobierno local se ha quejado al movimiento vecinas. "La plantilla está descompensada y sin convenio colectivo, con diferencias salariales importantes entre trabajadores que realizan los mismos trabajos. No se facilita las jubilaciones parciales y se han perdido demasiadas demandas. Los trabajadores no son perfectos y hay cosas en las que pueden no tener razón, pero se les está faltando al respecto desde hace tiempo" .

José Manuel Rodríguez es igualmente crítico con la "ocurrencia" de que la Agrupación Vecinal de Mieres cuente con un grupo de trabajo para supervisar obras. Una idea que ya planteó el propio gobierno local en 2011. "Valoramos y consideramos permanentemente la opinión de los vecinos pero no la de aquellos dirigentes que por diversos motivos intentan suplantar las funciones de técnicos, mandos y concejales como consecuencia de un equipo de gobierno que no ejerce sus responsabilidades: ni tienen presupuesto, ni plan de urbanismo, ni organizan la gestión de los servicios, ni limpian ni hace mantenimientos, pero si programan actos y acciones que tienen un claro corte ideológico".