David Moreno: "Teníamos que pagar a los monitores para no cometer un delito"

Era el "reparín" que había que levantar todos los meses. En el Ayuntamiento de Aller, nombraban así los reparos del servicio de Intervención y los informes desfavorables que emitía la Secretaría sobre el reparto de subvenciones a la asociación deportiva que ofrecía actividades en el polideportivo de Sotiello. Un "reparín" conocido por toda la Corporación y que ayer convirtió al alcalde de Aller, David Moreno, en el primer regidor de las Cuencas que sentado en el banquillo. Acudió al Juzgado de lo Penal número 2 junto a su antecesor, Gabriel Pérez Villalta. Los dos están acusados de un delito de prevaricación continuada que niegan: "Ese 'reparín' se levantaba y el Ayuntamiento pagaba a los monitores, que estaban ofreciendo una contraprestación, un servicio. De lo contrario, hubiéramos cometido un delito de enriquecimiento injusto", afirmó David Moreno durante su declaración.

"David, entra despacio", le pidieron los fotógrafos al Alcalde, para hacerse con una buena imagen a la puerta del Juzgado. Sonrió y contestó con gracia: "Llevo más de cuatro años esperando, qué más me da un poco más". Hace casi un lustro que el Partido Popular presentó la denuncia ante la Fiscalía de Asturias por los pagos a la asociación deportiva. El Ministerio Fiscal advirtió indicios de delito y abrió diligencias, que culminaron con la presentación de una demanda en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción. "Estoy muy tranquilo, voy a poder contar la verdad", afirmó Moreno antes del inicio de la sesión.

Detrás de Moreno, con un andar más torpe, estaba Gabriel Pérez Villalta. Ha sufrido dos ictus en los últimos meses, su memoria flaquea y a veces le cuesta encontrar las palabras: "Yo no llevé ningún dinero para casa y David tampoco, así que no sé qué hacemos aquí". "Después de veintiocho años de alcalde, que ahora me denuncie el PP, manda narices", lamentó Pérez Villalta.

Primera vez en el banquillo para Gabriel Pérez Villalta, alcalde de Aller desde 1983 hasta 2011. Se declaró inocente y pidió a la jueza permanecer sentado durante el proceso: "He tenido dos ictus y no me encuentro bien", explicó. A preguntas de la Fiscalía, afirmó que sí recordaba haber firmado un primer convenio en 1996 para conceder las subvenciones a la entidad deportiva. Pero no pudo dar muchos detalles: "No es que no quiera contestar, es que hay muchas cosas de las que no me acuerdo", afirmó. El abogado de la acusación particular, ejercida por el Partido Popular, pidió que se mostrara a Villalta uno de los informes de Alcaldía con los que se levantaron los reparos durante su último mandato al frente del Consistorio: "No, no reconozco mi firma", replicó Pérez Villalta. Su letrado hizo especial hincapié en que toda la Corporación conocía la situación de las subvenciones, y que nadie denunció: "María Teresa Mallada, que era concejala del PP entonces, me pidió un día la palabra en el Pleno para decir que si el pago a los monitores se retrasaba otra vez que me atuviera a las consecuencias. Yo pagué, y ahora me denuncian", concluyó el exregidor.

David Moreno lleva formando parte de la Corporación desde 2006, desde 2011 como Alcalde. A preguntas de Fiscalía, afirmó que levantó los reparos de Intervención y los informes de la Secretaria porque "entiendo que quizás haya un error en el propio reparo, ya que se habla de subvenciones y no es tal cosa si hay una contraprestación". El abogado de la acusación particular le cuestionó a Moreno Bobela por qué rompió esa relación con la asociación deportiva tras la denuncia del PP, a lo que el Alcalde replicó que "puedo tener todos mis argumentos claros, pero permítame ser prudente".

A preguntas de su abogado, el regidor afirmó que toda la corporación conocía de este acuerdo: "Nadie denunció nunca el procedimiento, se nos ha denunciado a nosotros", manifestó Moreno. Además, reconoció que no sabía que levantar el "reparín" le llevaría algún día frente a un juez: "Teníamos que pagar a los monitores y una nueva convocatoria pública, cuando yo llegué a la Alcaldía, era inviable por el plan de ajuste". En esta primera sesión declararon siete testigos. Casi el mismo número que está previsto para la próxima y última sesión, el día 25 de enero.