La Liga denunciará los insultos a Sergio Ramos en el Sánchez Pizjuán

LaLiga denunciará ante el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol y ante la Comisión Antiviolencia los "actos violentos" ocurridos durante el Sevilla-Real Madrid del jueves. Aunque LaLiga no precisa detalles, una parte de la afición del Sevilla insultó al madridista Sergio Ramos después de que éste marcara de penalti el segundo gol del Real Madrid. Al término del partido el capitán madridista manifestó que no le sale celebrar un gol en un estadio que considera su "casa", pero hizo "un gesto a una parte de la grada" porque "cuando se acuerdan de tu madre...". Después de marcar, Ramos pidió disculpas a la afición de su exequipo y después se encaró con la grada en la que se sitúan los hinchas radicales, que no habían cesado de insultarlo en todo el partido. "No me he calentado ni le he faltado a la afición porque no me sale celebrar un gol aquí. Le pido perdón a una parte, pero a otros no. No quiero hacer una bola más grande. Sevilla es mi casa, pero me debo al Madrid".

LaLiga recordó que cada semana remitirá un escrito de denuncia al Comité de Competición y a Antiviolencia con aquellos cánticos que se producen en los encuentros de fútbol que inciten a la violencia o tengan un contenido insultante o intolerante. Estos cánticos aparecen recogidos como comportamientos prohibidos y por tanto sancionables.