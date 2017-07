Messi renueva con el Barcelona hasta 2021

El Fútbol Club Barcelona ha anunciado un acuerdo con el argentino Lionel Messi para ampliar su contrato hasta el año 2021. El jugador argentino, que tiene 30 años, finalizaba su actual contrato con el club azulgrana el 30 de junio del próximo año. Aunque el club no lo ha confirmado, varios medios apuntan que la cláusula de rescisión de su estrella alcanzará la astronómica cifra de 300 millones de euros.



El Barcelona informa en un comunicado de que el acuerdo se firmará en las próximas semanas, cuando Messi se reincorpore al equipo tras el periodo vacacional.





Lionel Messi disfruta de unos días de descanso tras haberse casado el pasado viernes con Antonela Roccuzzo. El crack azulgrana se encuentra de luna de miel en Antigua yEl club celebra, formado en la cantera, que ha desarrollado toda su carrera profesional en la entidad y que es el emblema de una era de éxitos extraordinaria e inédita en el fútbol mundial".Una vez que el Barcelona ha recibido todas las validaciones necesarias para cerrar el contrato, ha informado del acuerdo y ahora solo queda la firma de las partes. Para este acto, dentro de unas semanas,aunque aún no tiene decidido cómo será.La renovación del jugador se daba por hecha unas semanas, ya que el club había enviado señales de que todo estaba encaminado. De hecho, laha sido un asunto que he llevado en exclusiva el presidente del club, Josep Maria Bartomeu, quien no ha querido que la familia Messi y el jugador tuviesen ninguna duda de la intención de la entidad de contar con sus servicios, a pesar de los problemas con los que se ha topado con la justicia.Así, pese a las dudas de los últimos años y a su tránsito por los juzgados, el último tras conocer que el Tribunal Supremo le consideraba autor de tres delitos fiscales y la confirmación de 21 meses de cárcel impuesta por la Audiencia de Barcelona, el jugador barcelonista finalmente firmará su renovación, queMessi ha sido en los últimos años el símbolo del FC Barcelona y su renovación, ya entrado en los 30 años,, que sabían que deberían pagar unas cantidades astronómicas y una prima de fichaje también muy elevada.El club entiende que al jugador se le deben satisfacer sumas importantes de dinero por lo aportado al Barcelona y por lo que genera su fútbol.desde la cantera de Newell's Old Boys argentino. Ya en La Masia, jugó en diferentes equipos de las categorías inferiores, como el infantil A, cadete B y A, juvenil A y Barça C y B., tres después de haber fichado por el Barcelona. Fue en un amistoso en Oporto, y ya con 17 debutó en Primera, en Montjüic contra el Español.Completó el curso pasado su decimotercera temporada en el primer equipo del Barça, con el que, 7 Supercopas de España, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes.Ha sido condecorado con 5 Balones de Oro, como mejor jugador del Mundo, y como máximo goleador ha recibido 4 Botas de Oro y 4 trofeos de máximo realizador de la liga española.De azulgrana,Es el máximo goleador de la historia del Barcelona y también de la Liga española.