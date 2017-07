Un triunfo compartido

La Carrerona del Agua deparó un emocionante duelo entre dos jóvenes atletas que están velando sus primeras armas en las pruebas de larga distancia: el asturiano David Díaz López (Los Urrieles) y el vasco Raúl Macarro Torres (Besajaun Mendi Kluba). Juntos realizaron la mayor parte de los 80 kilómetros que separan Caleao y Gijón. Esta carrera fue a su vez el Campeonato de Asturias de larga distancia y cuenta con el patrocinio de LA NUEVA ESPAÑA. La organización correspondió a Obaya Team y contó con el respaldo del Patronato Deportivo Municipal de Gijón.

Más que una lucha fue una colaboración entre ambos, que se ayudaron entre sí y que juntos cruzaron de la mano la línea de meta. El cronómetro deparó que la victoria fuera para Raúl en 9 horas 13 minutos y 24 segundos, uno menos que David, que no obstante se proclamó campeón de Asturias de larga distancia. Tercero, pero ya a 12 minutos, fue Manu Díaz Vázquez del Cafés Toscaf.

La carrera de Raúl fue toda una aventura. Perdió una zapatilla y tuvo que hacer varios kilómetros sin ella, hasta que encontró una persona que le prestó una bota de montaña "de un número menos que el mío", dijo. Con ella, con la zapatilla prestada, recorrió Raúl varios kilómetros más hasta que, en otro punto del recorrido, le pudieron dar otro par de zapatillas. David le esperó durante este tramo lleno de incidencias y luego hicieron el resto de recorrido juntos. "Fue una aventura pero me lo he pasado pipa" afirmó Raúl al término de la carrera y recordó que "en la anterior carrera salí muy fuerte y me tuve que retirar con una sensaciones muy malas, pero aquí he disfrutado un montón. He ido bien y he aprendido así que he conseguido lo que buscaba". La situación meteorológica ayudó, como reconoce el ganador: "Ha sido muy llevadero, aunque ha habido niebla en la zona alta, pero en ningún momento nos hemos perdido" señaló. Raúl reconoció que "David y yo llevábamos un ritmo muy parecido, así que colaboramos desde que nos juntamos". El vencedor se queda con "el tramo del parque de Redes" como lo más bonito de la carrera y los tramos de asfalto como "los más duros especialmente para la cabeza".

Por su parte David Díaz, que fue el primer asturiano en la reciente Travesera de los Picos de Europa, donde acabó quinto clasificado, se mostró "muy contento por el campeonato de Asturias". El asturiano define la carrera como "muy rápida al principio pero en el kilómetro 12 había una subida bastante fuerte en la que me puse primero y sacando diferencia hasta el kilómetro 29 en el que me perdí y tuve que esperar al segundo y fuimos juntos hasta que él perdió una zapatilla, le esperé y luego hicimos el resto juntos".

En la categoría femenina se impuso Ana María González, del Corriendo por Morcín, en un tiempo de 13:12:55.

Junto con la Carrerona del Agua se disputó la primera edición de la Carrerina, de 31 kilómetros, y en la que se impuso José Enrique García Alonso, del Avientu Solorunners en un tiempo de 2 horas 27 minutos y 18 segundos. Segundo fue Miguel Pérez Paniagua del Bandoleros de Guadarrama a casi dos minutos de diferencia y tercero Gabriel Martínez Otero de Los Urrieles a algo más de tres minutos. La clasificación femenina la encabezó Belén Montavez Langa del Relieve 2:57:16) seguida de Olvido Estrada Montes (independiente) y de Sonia Rubio Sánchez del Motopollos.