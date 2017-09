Luis Nuño: "Estoy donde quería, en casa"

Luis Nuño debutó con el Avilés el pasado domingo en el Suárez Puerta contra el Marino (1-2). El punta avilesino (24 años) fichó el viernes y tuvo que salir a los 19 minutos por la lesión de Carlinos con un sólo entrenamiento con sus nuevos compañeros. Es el peaje que paga el equipo por un verano de locura debido al enfrentamiento entre el exgestor, Álvaro López, y el propietario, José María Tejero.

El punta avilesino estuvo en la cantera del Avilés y en el filial en Preferente, desde donde dio el salto al Oviedo de División de Honor. Tras pasar por el Navia y el Praviano, con que jugó la fase de ascenso a Segunda B (2013-2014), recaló en el Socuéllamos (Segunda B) y los dos últimos años en el Langreo.

Nuño hizo la pretemporada con Real Avilés GD (el equipo de López y Tamargo) pero llevaba un mes sin entrenar bien, sobre todo tras decidir el juez que sería Real Avilés CF (el equipo de Tejero) quien compitiera. Y notó esa falta de actividad. "Es complicado jugar así y con compañeros que ni conocía, por eso tenía previsto disputar media hora. Tuvo que ser más, pero fue bien", explica. Y añade: "Nunca viví un verano tan difícil".

El debut no fue el soñado "porque salimos un poco despistados y tiramos la primera parte", pero el avilesino no duda en que "vendrán partidos mejores y empezaremos a ganar y sumar puntos para engancharnos arriba". Y es que Nuño dice que fichó por el Avilés para disputar el play-off y subir a Segunda B porque, señala, "para estar en mitad de la tabla no habría venido", y aunque el equipo se mueve por la zona medio baja tras ganar un partido y empatar dos, pide tiempo. "Aún están llegando jugadores porque el grupo de hizo tarde y, aunque hay que sumar, queda mucha liga".

El play-off es ahora un objetivo demasiado lejano cuando está el equipo en construcción, aunque Nuño vio buenos mimbres para ser optimista. "Yo creo que hay buena base y que se puede lograr, aunque faltan unos toques para armar un muy buen grupo". Un grupo, asegura, que le recibió de la mejor forma posible. "Estoy encantado con los compañeros, con la directiva y con todo. Lo que quería era jugar en casa, en el Avilés y estoy donde quiero".

Nuño espera aportar al equipo "muchos goles" y un tipo de delantero diferente, "no tan fuerte como Pablo Tineo" pero con más juego al espacio. "Creo que puedo ayudar y con esa idea trabajo". Y la primera ocasión que tendrá será el próximo domingo (17.00 horas) en Santianes contra el Colunga, un partido que ya advierte será muy difícil. "Siempre es complicado ganar y más fuera de casa, pero a partir de ahora no nos queda otra", concluyó.