Montes: "Las cosas están saliendo bien muy rápido"

El Langreo logró un contundente triunfo ante el Mosconia. El conjunto azulgrana se impuso con claridad en el Marqués de la Vega de Anzo con una gran actuación de Cris Montes. El mediapunta canario fue el hombre más destacado del encuentro con tres de los seis goles del equipo de Hernán Pérez.

"Pensaba que iba a ser un encuentro más reñido, el Mosconia llegaba bien a este partido, pero un gol rápido hizo que el partido se rompiera", destaca el futbolista. Para Cris Montes, victorias así "se disfrutan más por el buen ambiente que hay dentro del equipo, el vestuario está muy unido".

El futbolista cedido por el Sporting se muestra "satisfecho" por su hat-trick. "Llevaba desde cadetes sin marcar tres goles", comenta el futbolista.

Para Cris Montes, el tanto que más complicado fue el primero. "Llega después de una jugada individual, donde conduzco el balón para terminar marcando", rememora. Su segundo y su tercer gol llegaron tras dos envíos de dos compañeros. "El segundo, en un córner, me lo pone Aimar, el tercero es un gran pase de Pelayo", apunta. El centrocampista del Langreo destaca la importancia de las jugadas de estrategia. "Hernán me dice que me ponga en el segundo palo, que me van a caer balones", apunta. En sus primeras semanas en el Langreo, Cris Montes reconoce que está "muy contento" y admite que "no pensaba que todo fuese a salir tan bien de una manera tan rápida". El futbolista llega cedido por el Sporting en una nueva oportunidad para reivindicarse, tras una temporada cedido en el Lealtad. "Allí las cosas no salieron del todo bien", admite.

Respecto al técnico, Hernán Pérez, Cris Montes apunta que "me pide que sea vertical y que marque goles". El futbolista cuenta a su favor con la baza de la polivalencia, ya que puede actuar en la mediapunta o en las bandas. "Siempre me gustó jugar por dentro, porque hay más contacto con el balón, pero en la banda me siento muy cómodo", afirma.

Los langreanos se mantienen invictos y solamente han encajado un gol en la presente temporada. "El nivel en el equipo es muy alto y eso se percibe, atrás tenemos muy buenos futbolistas", asegura Cris Montes. Para el mediapunta del Langreo, "se compite bien y esto nos permite estar en la parte alta de la tabla", sentencia el jugador.