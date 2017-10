Tejedor y Terrones ganan en Oviedo

J. I. C.

Esteban Tejedor y Lorena Terrones, ayer, a la conclusión de la carrera de empresas, en la que se impusieron en sus respectivas categorías.

Esteban Tejedor (Konecta), con un crono de 15:54, y Lorena Terrones (Beta), con un tiempo de 18:01, se impusieron ayer en la primera edición de la Carrera de Empresas, patrocinada por LA NUEVA ESPAÑA, prueba sobre 5 kilómetros que se disputó en las inmediaciones del Palacio de los Deportes de Oviedo, y en la que la participación fue de 312 corredores. Un título individual "open" que en el caso del avilesino se unió al de por parejas del mismo género junto a Marcos Cea, que terminó décimo. Y es que en la prueba estaba no sólo en juego la clasificación individual sino la de parejas tanto mixtas como no. Terrones no concurrió en la modalidad de equipos o por empresas.

Los triunfos absolutos de la carrera se los llevaron dos corredores destacados en Asturias como son el atleta del Oriente Atletismo, que prepara Corujedo, y la gijonesa del Club Horizonte, que está ahora supervisada por Germán Martínez, y que pasará a correr con el Bathco, club que defiende Esther Herrero, que fue ayer segunda (18:16) no muy lejos de su compañera de entrenos.

El podio lo completó la también gijonesa Mónica Arias (Arcelor), con 19 minutos justos. En el caso masculino Pablo Camino (Xente Correndera), que el día anterior había corrido en Colunga, y Mario Martínez (Forum), eran segundo, con 16:15 y tercero, con 16:21, respectivamente, en la clasificación absoluta.

Tratándose de una carrera de empresas que se rigen por el ánimo de lucro vendría ayer a cuento la teoría de la "mano invisible" que predicaba del padre del capitalismo Adam Smith, que afirmaba que el individuo que persiguiera su propio interés revertiría en la sociedad. Que aplicado al atletismo vendría a decir que si yo corro lo máximo lo probable es que logremos lo mejor para el socio que forma equipo conmigo.

Quién sabe si por eso las empresas financieras y trabajadores de este área económica tenían mucho que decir porque Severino Méndez y Javier R. Díaz (Liberbank) se subían al podio en segunda posición, mientras Fernando Ortigosa y Luis Pérez (Ebroker1) eran terceros. Por su parte, en parejas mixtas Silvia García y Francisco Oseas García (Run Principado) eran los mejores, tras ellos los profesores ovetenses Pablo Camino y Tere Pérez y el equipo de los bancarios Javier Basarte y Verónica (Liberbank). Andrea y Sonia Menéndez Fernández, de Andrea Estylistas, se llevaban el triunfo en categoría femenina, eso sí sin competencia en lo que supuso un monopolio de hecho de las asesoras de la moda.

Liberbank fue el equipo más rápido por tiempos, y a simple vista el que más corredores atrajo con un podio en el que Caja Rural de Asturias y E- Broker terminaban en las posiciones más destacadas sobre un circuito rápido por la ausencia de dificultades orográficas, y de una carrera que aspira a consolidarse en el calendario regional.