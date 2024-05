La liberación de Borja Sánchez: “Por fin puedo ayudar en el campo”

Borja Sánchez se convirtió el domingo en el líder del Oviedo en Huesca, en un triunfo trascendental para las aspiraciones azules por el play-off. La oportunidad le ha llegado algo tarde al canterano, que regresó en enero para darle un plus al ataque, pero con margen suficiente para dejar su huella. Ahora, afronta con optimismo lo que resta de competición. “No han sido unos meses fáciles para mí; trabajar diariamente y no sentirte partícipe no es sencillo. Mi confianza y seguridad en lo que hacía no era la mejor. Pero contra el Tenerife tuve buenos minutos, y en Huesca por fin logré jugar mucho tiempo”, indicó esta mañana Borja Sánchez en la sala de prensa de El Requexón. “El gol fue una liberación, aunque también lo fue el de Paulino, porque te sientes importante y te pones por delante en un partido clave. Mi gol fue un regalo”, añadió.

El canterano explicó lo que había pasado por su cabeza en los últimos meses. “Tenía que entender que le estaba tocando a otros compañeros y que lo estaban haciendo muy bien. Cuando llegué el equipo estaba ganando y no era fácil entrar. Siempre llega el momento y hay que estar preparado para ello”, expuso, antes de profundizar: “Hay que aceptar las cosas como vienen. Yo fui el primero que pensaba que volvía de México para ser protagonista, pero me costó entrar. He echado una mano al equipo entrenando por semana, cuando las cosas no salían como quería, y en Huesca por fin pude ayudar en el campo”.