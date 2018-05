La sub-17 de las asturianas Toña Is, María Méndez y Paula Suárez Is, campeona de Europa

La selección española femenina de fútbol sub-17 se acaba de proclamar campeona de Europa de la categoría tras imponerse (0-2) en la final a Alemania. El torneo se disputó en Lituania y la final en la ciudad de Marijampole.

Al frente de este equipo está la asturiana Toña Is y como uno de las indiscutibles la central del Real Oviedo Femenino María Méndez, así como la portera del Sporting Paula Suárez Is. Es el cuarto título de España en esta categoría después de los que logró en 2010, 2011 y 2015. Ya con Toña Is al frente se quedó a las puertas de ganar en las dos últimas ediciones, en 2016 y 2017, pero en ambos casos perdió precisamente ante el combinado alemán, que se ha convertido en su gran rival en el continente.

Eva Navarro decantó el duelo con un primer gol anotado en el minuto 46, tras una precisa asistencia de Paula Arana, y certificó el triunfo español con un segundo acierto, tras una brillante jugada individual, en el minuto 73.