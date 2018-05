La gestión del Avilés quedará en manos de personas de la ciudad, según Tejero

La gestión del Real Avilés quedará finalmente en manos de personas de la ciudad, según anunció José María Tejero, presidente del club, en un comunicado ayer. "La próxima semana se pondrá en funcionamiento la gestión económica del primer equipo con personas de Avilés que colaborarán en esta área", señaló. En el documento explica que finalmente los grupos extranjeros con los que negoció durante estos días optarán por la inversión, dejando la gestión del día a día blanquiazul en manos de avilesinos.

Se trata por tanto de una nueva fórmula para sacar al club adelante. No será el grupo que aporta el dinero el que gestione el club, sino que buscará otras contrapartidas de futuro, como por ejemplo el mercado de jugadores o las posibilidades del club si llega a categorías profesionales, aunque los detalles no están cerrados y, por tanto, no han trascendido.

Tras las reuniones mantenidas durante la semana con los grupos francés y mexicano, la inversión que necesita el proyecto de la directiva de avilesinos llegará del grupo galo, vinculado al representante de los jugadores franceses que militaron esta temporada en el equipo. Tejero afirmó que "el grupo francés está muy interesado y aportará una partida económica, aunque todo queda a expensas de cómo culmine la temporada". Es decir, la categoría en la que esté el equipo la próxima temporada (Tercera si suben dos equipos asturianos a Segunda B, o Preferente, si no lo hacen) y el pago de la deuda con los jugadores de la presente campaña influirán en el montante que los galos invertirán en el club de cara a la próxima temporada.

Por otro lado, los representantes del grupo mexicano regresaron ayer a su país y el presidente del Avilés señaló que "están estudiando la posibilidad de invertir en la zona y poder establecer parte de su actividad económica en nuestro entorno. A partir de septiembre se evaluará con ellos su apoyo económico al club", con lo que, a priori, las negociaciones se han enfriado, como ya ocurriera en octubre del año pasado, cuando se intentó el primer acercamiento.

Así, Tejero ha optado finalmente por la opciones que se habían planteado cuando Abraham Albarrán, que está a punto de convertirse en el entrenador del primer equipo, pretendía gestionar el club. Aquella opción de que Abraham, exjugador del Real Avilés, se encargara de la gestión del club quedó apartada al quedar la escuela del Real Avilés a un lado, pero ahora se retoma con otros protagonistas.

Lo que sí parece seguro es que el Avilés anunciará pronto el "fichaje" de Abraham para el banquillo blanquiazul porque el proyecto deportivo del club, con Alain Menéndez al frente, está avanzado, todo lo avanzado que puede estar teniendo en cuenta que el equipo todavía no sabe en que categoría jugará la próxima temporada.

"Para finalizar queremos poner de manifiesto que sigue siendo satisfactorio el interés que levanta la entidad fuera de la ciudad", señaló, además, José María Tejero. El presidente del club ha insistido, en cada periodo de incertidumbre entre gestión y gestión en los últimos años, en que siempre hay grupos y personas interesadas en el Real Avilés. Así, parece que el club blanquiazul está abriendo una nueva etapa, tras un año para el olvido.